Hat Klaus Kinkel den Spaniern bei den Verhandlungen über die Erweiterung der EU wirklich gedroht, er werde ihnen das „Rückgrat brechen“? François Scheer, Frankreichs Botschafter in Bonn, brachte das böse Wort in Umlauf, doch in Brüssel will es keiner gehört haben, nicht einmal die Spanier.