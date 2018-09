Der Nebel wird dichter, je mehr ich mich Detmold nähere. Die Welt suppt grau zu. Die Kreisstadt, 70 000 Einwohner samt Eingemeindungen, liegt im Tal zwischen Teutoburger Wald und Weserbergland, Bielefeld und Paderborn. Naßkalt und neblig ist man hier gewohnt.

Fremde verschlägt es meist nach Detmold auf einer Tour durchs lippische Land, diese Kulturlandschaft mit reichlich Burgen, Schlössern und Fachwerkhäusern in den Stadtkernen. Man nimmt mit und hält sich nicht auf. Ich hatte einen Tag und Grabbe im Gepäck. Die klassische Dichter-Tour: Haus der Wiege, Haus der Bahre, Grab.

„Häufig denkt man sich die Natur an dem Geburtsorte eines ausgezeichneten Menschen in Übereinstimmung mit dessen geistigen Eigenschaften (...), grade als ob die Höhe der Gedanken mit der Höhe der Berge stiege“, begann Karl Ziegler, Richter zu Detmold, seine 1855 erschienene, bis heute maßgebliche Beschreibung von „Grabbes Leben und Charakter“. Die Natur, „anmutig und freundlich“ schilderte er sie, paßte nicht zu dem „betrunkenen Shakespeare“, wie Heine den Dramatiker nannte. Eher passen schon die griesen Gassen rund um den Schloßgraben an diesem Regentag.

Weniger das Werk als Grabbes Lebensgeschichte hat Nachfahren angezogen. Der „wunderliche Kerl“ erlitt ein Schicksal, das die Klischees Dichtern auf den Leib schreiben. Gestorben mit noch nicht 35 Jahren unter demütigenden Umständen an unklarer Ursache (Alkohol oder Lues), an verfehltem Dasein, an Mißerfolg, Geldnot, gebrochenem Herzen, je nach Ansicht. Als Figur in Theaterstücken, in Anekdoten und Feuilletons nacherzählt, wurde Christian Dietrich Grabbe zum Stereotyp des Literaten, der am Unverständnis der Gesellschaft gegenüber seinen Schrullen zugrunde geht.

Als Heldendichter und nationalen Dichterhelden installierten die Nazis Grabbe. In ihre Zeit fiel sein hundertster Todestag; nie wurde er so oft gespielt. Spätestens seit 1936 ist er in Detmold prominent wie Goethe in Weimar: als Patron eines Gymnasiums, der kurzen Seitenstraße bei der Lippischen Landeszeitung, eines Cafés und der Studiobühne des Landestheaters im Grabbe-Haus, wo zuletzt ein Stück zum Paragraphen 218 gezeigt und ein Vortrag zum „Frauenbild in Grabbes Dramen“ zu hören war: „Das Weib sieht tief – der Mann sieht weit.“

Detmold sah er als sein Verhängnis. Leipzig, Berlin, Dresden, Düsseldorf, wohin es ihn verschlug, sie stießen ihn wieder ab und zurück in die Provinz. Das Fürstentum Lippe mit der Residenz Detmold, so viele Einwohner wie heute, war ein Winzling im vornationalen Deutschland der Klein- und Kleinststaaten.

Das Grabbe-Haus in der Bruchstraße, wo er am 11. September 1801 geboren wurde, war bis 1850 Zuchthaus. „... ach, was soll aus einem Menschen werden, dessen erstes Gedächtnis das ist, einen alten Mörder in freier Luft spazieren geführt zu haben“, klagte er. In der „geistigen Welt“ belastete ihn nicht nur die „niedrige Geburt“ als Sohn des Gefängnisaufsehers. „Mein Malheur besteht einzig darin, daß ich in keiner größeren Stadt, sondern in einer Gegend geboren bin, wo man einen gebildeten Menschen für einen verschlechterten Mastochsen hält.“