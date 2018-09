Da der buddhistische Weg zur höchsten Stufe der Weisheit auch als „heiliger, achtfacher Pfad“ bezeichnet wird, bleibt in Janwillem van de Weterings vergnüglichem ersten Kinderbuch – einer unaufdringlichen Einführung in den Zenbuddhismus – nur eins merkwürdig: Warum gleicht der Pfad im Titel- und im Schlußbild des Buches eher einem schnurgeraden Fahrradweg durch ostfriesisches Weideland als einem gewundenen Pfad durch hügeliges Gelände? Flüchtende Linien, geradlinige Straßen zum Horizont, womöglich noch der Sonne entgegen, erzeugen in Zeiten der Suche nach neuen, einfach strukturierten Religionen ein gewisses Bauchgrimmen. Ein bißchen gekrümmt und sanft ansteigend hätte ihn Jutta Bauer schon malen können, den Weg der kleinen Eule ins Leben.

Das war dann schon der einzige Einspruch zu diesem bereits 1978 erschienenen Büchlein. Van de Weterings Fabel über die ersten Erfahrungen von Klein-Eule und ihren Freunden schöpft zweifellos aus dem blanken Leben. Natürlich kann man die Erzählung als eine Einführung in den Zenbuddhismus lesen – muß es aber nicht, wie erfreulicherweise angemerkt wird. So lassen wir die Lösung – die große gemeinsame Reise in unbekannte Ferne –, die die Tierchen nach ihren individuellen Fehltritten ins Auge fassen, einfach am Ende stehen, denken uns den geraden Weg gekrümmt und beschreiten lieber den Holperpfad, der aus dem Bild zu unseren Erfahrungen herausführt und nicht hinein ins lichte Morgenrot. Eine vergnügliche Reise mit liebevoll frechen, bunten Illustrationen, die auf den Punkt bringen, was der trockene Humor der Gleichnisse vorgibt.

Acht Geschichten schildern den gleichen Mutter-Kind-Dialog bei verschiedenen Tierfamilien: Obwohl die kleine Eule keinen besonderen Nerv hat, der Mutter die Frage zu beantworten, was denn das Wichtigste im Leben sei, tut sie ihr den Gefallen: wahre Weisheit! Entzückt, ja verliebt in die richtige Antwort macht sich die Jungeule auf den Weg ins wirkliche Leben, trifft das echte Wildschwein und wird von ihm überrannt, bevor sie ihm den wahren Sinn der schweinischen Existenz verklickern kann. So ungerecht ist das Leben. Das Kind muß das Bett hüten, derweil Mutter die Geschichte vom Koalabären erzählt – die so endet wie die eigene: Die theoretische Erkenntnis des Jungbären stimmt, die Praxis allerdings erweist sich als wenig gefügig.

So erzeugt die Erprobung von wahrer Weisheit, richtiger Lebensführung, wahrem Streben und wahrer Versenkung nichts anderes als Verrenkungen, Kopfschmerzen, Nervenzusammenbrüche und totale Gliederversteifung. Wer da beobachtet, wie sich das kleine Faultier in bester meditativer Absicht beim Anblick des Himmels im Geäst des Baumes festkrallt, als gäb’s kein Morgen, dem dämmert alsbald die universelle Verbreitung dieses Phänomens – nicht nur unter Jungtieren. Wie recht doch Vater Faultier mit der Bemerkung über seinen Sohn hat: „Er muß sich gelegentlich ein bißchen bewegen.“ – Bei dieser Erkenntnis können wir es eigentlich belassen, wenn wir uns an dem Büchlein erfreuen wollen. Siggi Seuß

Janwillem van de Wetering/Jutta Bauer (Ill.):

Die kleine Eule und der Weg ins Leben

Aus dem Englischen von Michael Krüger; Carl Hanser Verlag, München 1994; 48 S., 24,80 DM