Von Dieter Hoffmann-Axthelm

Die Provokation des Alltäglichen, so war Ende vergangenen Jahres ein Artikel von Vittorio Magnago Lampugnani im Spiegel überschrieben. Eine bisher auf Fachleute begrenzte Architekturdiskussion erreichte damit eine allgemeine Öffentlichkeit. Der Irritation des Normalbürgers durch das Überhandnehmen von Glaspalästen und Obdachlosigkeit in den Städten eingedenk, kombinierte Lampugnani sein Verdikt gegen fast alles, was heute gebaut wird, mit der Predigt für Handwerk, Beständigkeit und einer kommenden Architektur. Viele werden das mit Zustimmung gelesen haben: Keine Experimente mehr, die Städte, die uns die Nachkriegsmoderne hinterlassen hat, sind häßlich genug, zurück zu Tradition und Qualität.

Wer die Verhältnisse und die beteiligten Personen kennt, dem allerdings sträubten sich die Haare. Magnago Lampugnani ist kein Unbekannter. Zu Zeiten der Berliner IBA war er der Barde des Architekten Josef Paul Kleihues, der für den Neubauteil der Internationalen Bau-Ausstellung zuständig war. Als Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt am Main setzte er zwei Akzente: 1990 veranstaltete er, zusammen mit der Frankfurter Allgemeinen, Entwürfe für "Berlin morgen", einen Architektur-Sketch, für den er alles das versammelte, was er heute kritisiert. 1992 lenkte er die Aufmerksameit in einer programmatischen Ausstellung auf die konservative Architektur der zwanziger Jahre. Nunmehr wendet er die dazugehörige konservative Rhetorik in seiner Spiegel- Polemik gegen so gut wie alle heutigen Architekturtendenzen.

Warum dies? Lampugnani will ja nicht Welt-Anschauung an sich verbreiten, er will etwas Bestimmtes. Aber was? Die populistische Architektenschelte ist nur der erste Schritt. Damit mobilisiert er erst einmal das gesunde Volksempfinden zu seinen Gunsten. Beim zweiten Schritt wird er dann zum Historiker und behauptet Befremdliches: 1945 sei, mit dem Nazireich, die dank Ästhetik und Handwerk "extrem hohe Qualität" der deutschen Architektur abrupt abgebrochen, danach sei nur noch billige Massenware gebaut worden. Das ist, angesichts der wahrlich ausreichend erforschten Baukultur des Nazireiches, ein so extremer Unsinn, daß man sich eigentlich nicht vorstellen kann, er meine das ernst. Vielmehr meldet sich Verdacht.

Und siehe, im dritten Teil der Polemik erfährt man, worum es geht: Wer heute noch ehrlich und solide in Stein und Holz baue, werde als Faschist diffamiert, während alles, was schräg sei und unter Bauschäden litte, als demokratisch gelte. Fast ist klar, wo wir sind: auf der einen Seite Behnisch (Olympia, Plenarsaal), auf der anderen, ja wer wohl? Wenigstens die solide steinerne Architektur. Bevor wir aber wirklich erfahren, wie diese Architektur denn nun heißt und aussieht, stiehlt Lampugnani sich davon. Das geht so: Er stellt die Frage selber, was für eine Architektur das sei – aber nur, um sie sofort umzudrehen in die andere, wie denn angesichts der Zukunft Architektur beschaffen sein müßte.

So stürzt er sich in den nächsten Akt: die drängenden Probleme der Stadt. Da fühle ich mich zu Hause, ja geradezu ertappt. Er schließt sich, es ist nicht zu glauben, meinen Thesen aus dem grünen Suhrkamp-Bändchen an: Flächensparsamkeit, Verdichtung, Ökologie, Block und so weiter. Nebenbei schlägt er uns allen, die wir uns fünfzehn Jahre lang im Kreuzberger Abrißstaub abgemüht haben, auf die Schulter: Es sei nicht umsonst gewesen. Er vergißt nur, uns zu erwähnen, und auch, daß er, damals, auf der anderen Seite war.

Aber dann, am Schluß der Proklamation, ist man wieder bei der Architektur, wie sie sein sollte: nicht Investoren-Architektur und nicht künstlerische Extravaganz, sondern das Gewöhnliche, also traditionelle Architektur, das anständige Haus mit dem ordentlichen Grundriß.