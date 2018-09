Inhalt Seite 1 — Die weiche Wende Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Michael Thumann

Ljubljana

Im Briefkasten der slowenischen Vertretung in Genf lag jüngst Post von der Nato, mit der richtigen Adresse, aber dem Namen des Botschafters der Slowakei. Ein kleiner Irrtum der Brüsseler Bürokraten, aber einer, der die Slowenen an ihrer empfindlichsten Stelle trifft – ihrer Verwechselbarkeit. Das Zweimillionenvolk am Südrand der Alpen fühlt sich verkannt: Slowenien ist nicht die von Minderheitenproblemen geplagte Slowakei und schon gar nicht Slawonien, das von Serben und Kroaten umkämpfte Gebiet 250 Kilometer weiter südöstlich.

„Gerade Nachbar Kroatien ist ein Mühlstein an unserem Hals“, klagt der Vorsitzende des außenpolitischen Parlamentsausschusses Zoran Thaler. „Wir wollen nicht als Zwillinge gesehen werden“, sagt er. Die Gleichsetzung behindere sein Land. Schließlich seien nur die Kroaten „tief im Schlamassel versunken“, während der Balkankonflikt für die Slowenen ein schnelles Ende nahm. Nach einem Zehntagekrieg im Sommer 1991 zog sich die Jugoslawische Bundesarmee zurück. Der kleine Staat ohne Minderheiten wurde unabhängig und von der Welt anerkannt – Slowenien blieb auf der Sonnenseite Jugoslawiens. Schatten werfen heute kleine Reibereien mit Kroatien, ein Streit über Grenzverläufe und Straßenneubauten, Schatten wirft auch ein Zwist mit Serbien um das Vermögen des untergegangenen Staates.

Dies seien nur noch Rückzugsgefechte auf dem Weg „vom Balkan nach Mitteleuropa“, versichern slowenische Politiker. Sie lassen Besucher mit Karten versorgen, auf denen durch Entfernungsradien angezeigt wird, daß München und Wien Ljubljana näher liegen als die einstige Hauptstadt Belgrad. Ein Spaziergang durch die neue Hauptstadt, das alte Laibach, verfestigt den Eindruck: Sie trägt mit ihren Barockkirchen und Jugendstilbauten ein habsburgisches Gewand. Das ist kein Zufall, war doch die Region Krain, die einen guten Teil Sloweniens ausmacht, bis 1806 Teil des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, bis 1918 österreichisches Kronland. Der slowenische Nationaldichter France Prešeren schrieb neben seiner Heimatsprache auch auf deutsch.

Mit zunehmendem Abstand sehen viele Slowenen auch ihr Verhältnis zum untergegangenen Jugoslawien entspannter. Für den Historiker Janko Prunk war Jugoslawien alles andere als ein „Völkerkerker“: „Wir haben in den 73 Jahren unser Selbstbewußtsein gestärkt und unseren Wohlstand gemehrt.“ Trotz des blutigen Abschieds von Jugoslawien 1991 veranstalteten die Slowenen keine spektakulären Denkmalstürze. Zwar gibt es keine Tito-Straße mehr, aber der enge Mitstreiter des einstigen jugoslawischen Führers, der Slowene Edvard Kardelj, blieb unangetastet. Der in Bronze gegossene Sozialist steht immer noch gegenüber dem Parlament – in pathetischer Pose. Doch niemand sieht mehr hin. Glassplitter und Taubenkot verunzieren das Monument, der Schriftzug ist abgefallen. Wozu Kardelj stürzen, wenn er von selbst dahinwittert? Diese Haltung spiegelt die weiche Wende in Slowenien.

Der heutige Präsident war zugleich der letzte kommunistische Parteichef des Landes. Milan Kučan, von der Bevölkerung 1992 mit überwältigender Mehrheit im Amt bestätigt, hat sein Land beharrlich in die Unabhängigkeit geführt. Er vermeidet die große Pose. Der auch im Ausland hoch angesehene Präsident blickt bescheiden auf den Boden, wenn er erklärt: „Wir sind den Extremen ausgewichen, haben die Revolution wie den Revanchismus gemieden. Denn beides kann die politische Energie blockieren oder gar in die falsche Richtung lenken.“ Die große Abrechnung im Lande blieb aus. So regiert seit Januar 1993 eine große Koalition, die sich von den Reformkommunisten über die Liberaldemokratische Mitte bis zu den Christdemokraten und einer kleinen Rechtspartei spannt. Fast alle Gegner, die in der Opposition gefährlich werden könnten, hat der liberale Ministerpräsident Janez Drnovšek bisher mit einem Regierungsamt ruhiggestellt. Seine Therapie gegen zerrüttenden Streit, die Kinderkrankheit der jungen Demokratien im Osten, ist die Umarmung. Im Kurort Bled verschmolzen jüngst seine Liberaldemokraten mit drei kleinen Oppositionsparteien, darunter den Grünen, zur stärksten Kraft des Landes. Vor der großartigen Kulisse der Julischen Alpen bei Bled feierte die politische Mitte sich selbst und ihren Architekten Drnovšek.