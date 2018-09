Zulassung verweigert

Wegen der leeren Kassen werden Studienplätze gestrichen, so daß immer mehr Bewerber nicht zum Studium zugelassen werden. Bislang konnten sich die meisten Abgewiesenen ihren Studienplatz letztlich doch sichern – mit Hilfe der Verwaltungsgerichte, die Studienplatzbeschränkungen aus finanziellen Gründen wiederholt für ungültig erklärten. Dies will sich zumindest die Freie Universität (FU) Berlin nun nicht mehr gefallen lassen: Sie verweigerte jetzt mehr als vierzig Bewerbern die Zulassung im Fach Veterinärmedizin, obwohl diese ihre Studienplätze zuvor bereits erfolgreich eingeklagt hatten. Damit mißachtet erstmals eine Hochschule eine gerichtliche Studienplatzentscheidung. Die FU begründet dies vor allem damit, daß sie wegen massiver Etat- und Stellenkürzungen schon gegenüber den eingeschriebenen Studenten ihre Ausbildungsverpflichtung nicht mehr voll erfüllen könne. Sie will notfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.

Bonus für Absolventen

Als der Wissenschaftsrat kürzlich den ersten Bericht über die Kosten von Lehre und Forschung in Deutschland vorlegte (ZEIT Nr. 8/94), verband er damit die Empfehlung, daß sich die finanzielle Ausstattung der Hochschulen künftig auch nach deren Absolventenzahlen und der Studiendauer richten solle. Die Universität Heidelberg macht dies schon jetzt im kleinen vor: Sie beschloß, die Vergabe von Hilfskraftgeldern aus einem Sonderprogramm direkt an die Zahl der Abschlußprüfungen und die Studiendauer der Absolventen zu koppeln. Für jedes in der Regelstudienzeit bestandene Examen erhält die jeweilige Fakultät fortan 3000 Mark zusätzlich, mit denen weitere studentische Hilfskräfte bezahlt werden sollen; für jedes weitere Semester, das ein Absolvent bis zum Examen braucht, sinkt dieser Betrag um 500 Mark.