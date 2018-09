Eine ächzend deutsche Uraufführung. Das Lessing-Theater in Wolfenbüttel, wo der Dramatiker Gotthold Ephraim von 1770 bis zu seinem Tod 1781 Direktor der herzoglichen Bibliothek war, nicht einmal voll besetzt. Auf dem Programm: der selten gespielte Einakter des Zwanzigjährigen, „Die Juden“ (1749), und die Uraufführung eines vom Staatstheater Braunschweig bei dem hochdekorierten DDR-Autor Volker Braun in Auftrag gegebenen „Nachspiels“ zu Lessing: „Die Verstellung“. Ergänzung? Erhellung? Schwere Nachgeburt.

Was hätte daraus werden können! Am Abend zuvor ist die Synagoge von Lübeck in Brand gesteckt worden. Im Programmheft wird nicht verschwiegen, was der große Deutsche, Martin Luther, seinen christlichen Landsleuten geraten hat, „daß man jre Synagoga oder Schule mit feur anstecke und, was nicht verbrennen wil, mit erden über heuffe und beschütte, daß kein Mensch ein stein davon sehe ewiglich“. In einer verzappelten Inszenierung (Peter Rein) geht die Mahnung des menschenfreundlichen Juden unter, dem Lessing seine Botschaft der Aufklärung und Toleranz anvertraut, „daß Sie künftig von meinem Volke etwas gelinder und weniger allgemein urteilen“.

Denn der „Reisende“, der einem adeligen Gutsherrn bei Lessing gegen zwei Raubmörder zu Hilfe kommt, entpuppt sich als Jude. Die christlichen Gauner aber, die dem reichen Mann, ihrem Arbeitgeber, auflauern, haben sich mit Bart und Kaftan als Juden vermummt. Darüber räsonieren Lessing und sein „Reisender“: „Wenn ein Jude betriegt, so hat ihn, unter neunmalen, der Christ vielleicht siebenmal dazu genötiget.“

Wissen wir noch, wie selbst unter dem Regime des aufgeklärten Preußenkönigs Friedrich II. Juden gedemütigt wurden? Gerade 152 Familien durften in Berlin leben. Mußten für eine bestimmte Summe Waren der Königlichen Porzellanmanufaktur kaufen. Durften nicht mit Wolle, Häuten, gefärbtem Leder, rohem Tabak oder Wein handeln – und die deutsche Sprache nicht studieren.

Ach, die deutschen Theater. Weshalb spielen sie den kleinen, dramaturgisch noch unbeholfenen Einakter eines Studenten, wenn sie nicht an ihn glauben? Zum 250. Geburtstag Lessings 1979 bat die Landesbühne Wilhelmshaven den braven Erwin Sylvanus („Korczak und die Kinder“) um einen zweiten Akt, 1986 das Wiener Volkstheater Paul Mommertz um Komplettierung durch einen Bericht von der „Wannseekonferenz“ über die „Endlösung der Judenfrage“.

Der Tiefpunkt solcher Lessing-„Pflege“ ist nun mit Volker Brauns „Verstellung“ erreicht: ein deutsch-deutsches DDR-Tränical von politischer Obszönität. Weil es bei Lessing auch um eine geklaute Schnupftabaks-Dose geht, hat der 1939 in Dresden geborene Autor keine Scheu, seinem großen sächsischen Landsmann Lessing auf Kalauer-Ebene ein „Nachspiel“ hinterherzuschicken, in dem eine „Bierdose aufgerissen“ wird wie eine Frau („Eine Dose. Eine Dame. Eine Dose“). Wehleidig blickt Braun auf die von der Mehrheit der DDR-Bevölkerung, in demokratischer Wahl, gewollte Vereinigung mit der Bundesrepublik. Den Groll auf diese Art von „kapitalistischer“ Umarmung treibt er bis zu solcher Art unkontrollierten Schwadronierens von chemischem Gift, mit dem im KZ gemordet wurde: „Und reißt die Welt auf wie eine Dose / Wie Jakob Fugger Wucherer aus Augsburg / Die Buchhaltung des deutschen Bauernkriegs / Die Dose Zyklon B. Die Dose Bier.“

Es paßt zum Hymnen-Ton dieses „Nachspiels“, daß sich der Autor solcher „Verse“ in Demuts-Gesten krümmt, wenn er mit den Schauspielern des Staatstheaters Braunschweig spricht (im Programmheft dokumentiert): „Ich weiß, der Text scheint formal unpraktikabel, ist inhaltlich streitbar, ist eine Unverschämtheit, eine Zumutung... Aber, wenn es gelingt, ihn zu vermitteln, dann wird es eine große Sache ...“ Lessings „Juden“ 1994 mit Brauns vermeintlich DDR-Verfolgten zu koppeln: das ist die Zumutung. Rolf Michaelis