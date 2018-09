Von Kyrill Panoff

MÜNCHEN. – Gerade in einem Augenblick, wo die Hoffnung auf Frieden zu wachsen scheint, wo die Menschen in Sarajewo seit einigen Nächten wieder etwas ruhiger schlafen und sich tagsüber auf die Straße wagen können, kommt eine beunruhigende Nachricht: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und UN-Generalsekretär Butros Butros-Ghali haben das türkische Angebot, ein Kontingent von gut 2000 Soldaten nach Sarajewo zu schicken, angenommen.

New York scheint weit weg zu sein, nicht nur vom Balkan, sondern auch von jeglicher Sensibilität für die Bedeutung geschichtlicher Realitäten und deren Ausstrahlung auf die Geschehnisse von heute. Auf dem Balkan ist in den vergangenen 600 Jahren sehr viel Blut geflossen. Das, was heute in Bosnien geschieht, ist, historisch gesehen, eine Spätfolge der Schlacht auf dem Amselfeld (Kosovo polje) vor sechs Jahrhunderten (1389) und der Befreiungskämpfe vom türkischen Joch im 19. und 20. Jahrhundert. In der Literatur und der Folklore der Balkanvölker ist diese Zeit weiterhin lebendig. Und weil sie im Schulunterricht den jungen Leuten eingehämmert wird, in ihr Unterbewußtsein eindringt, ist die Geschichte in ihrer jeweiligen nationalen Interpretation allgegenwärtig und auch bestimmend für das Denken und Verhalten der Menschen in diesen Ländern.

Wenn man diese Tatsache mißachtet, gefährdet man die vagen Ansätze für eine friedliche Regelung der jetzigen Konflikte im ehemaligen Jugoslawien. Der bosnische Serbenführer Radovan Karadźić, der bulgarische Präsident Shelju Shelew, dem man kein schlechtes Verhältnis zur Türkei nachsagen kann, und die griechische Regierung haben eindringlich vor den möglichen schwerwiegenden Folgen der Entsendung eines türkischen Kontingents gewarnt.

Bisher herrschte die Auffassung, daß aus den Nachbarländern und aus solchen Staaten, die, geschichtlich gesehen, eine negative Rolle auf dem Balkan gespielt haben, keine Soldaten in das ehemalige Jugoslawien geschickt werden sollen. Mit der Entsendung von militärischen Kontingenten aus Rußland und der Ukraine hat man aber diesen Grundsatz gebrochen. Für die Serben ist die Präsenz der Russen vor allem deshalb willkommen, weil sie mögliche Schläge der Nato verhindern kann. Für die Muslime ist sie aber eine Provokation. Umgekehrt würde das Eintreffen türkischer Einheiten nicht nur von den Serben, sondern von allen christlichen Völkern auf dem Balkan als historisch geschmacklos und als politisch-militärische Provokation empfunden werden.

So könnte es sogar in Bulgarien zu Ausschreitungen gegenüber der im Lande lebenden türkischen Minderheit kommen, was wiederum zu neuen Spannungen in Südosteuropa führen würde. Deshalb die Warnung des bulgarischen Staatspräsidenten Shelew, der sich als Dissident in den achtziger Jahren entschieden gegen die vom kommunistischen Staat organisierten Ausschreitungen gegen die Türken im Lande eingesetzt hat. Der damalige türkische Staatspräsident Turgut Özal hatte Bulgarien mit einem vernichtenden Schlag gedroht, der wohl nur verhindert wurde, weil der Kalte Krieg noch nicht zu Ende gegangen war und ein türkischer Angriff die Sowjetunion, aber auch die USA auf den Plan gerufen hätte.

Der Westen täte gut daran, sich mehr mit den Empfindlichkeiten der Völker auf dem Balkan auseinanderzusetzen. Die „Vermittler“ der EU und UN – Lord Owen und Stoltenberg – haben schon lange genug herumgepfuscht. Nun machen Butros-Ghali und der UN-Sicherheitsrat neue Fehler. Wann endlich wird man begreifen, daß es auf dem Balkan um mehr geht als um einen lokalen Konflikt zwischen rivalisierenden Völkern und Glaubensgemeinschaften?