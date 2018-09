Inhalt Seite 1 — Unheilig ist mir Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Eleonore Büning

Die Zeit ist ein sonderbar Ding. Oder war es nur Zufall, daß sich da beinahe zeitgleich zwei denkwürdige Opernereignisse kreuzten – weit voneinander entfernt und doch durch die Vergangenheit eng miteinander verknüpft? In Wien kehrte für ein paar umjubelte Abende Carlos Kleiber zurück ans Pult der Staatsoper, wozu man eigens eine uralte, angestaubte „Rosenkavalier“-Inszenierung von Otto Schenk hervorgekramt hatte. In Oldenburg kam die gleiche Strauss-Oper in der Regie von Brigitte Fassbaender heraus – ausgerechnet Fassbaender, die doch über Jahre hinweg selbst der unübertreffliche Pracht- und Parade-Rosenkavalier gewesen war ausgerechnet unter Kleiber. Und nun ausgerechnet in Oldenburg.

Das Oldenburger Opernhaus ist ein hübsches kreisrundes Hoftheaterchen aus der Gründerzeit, mit manieristischen Deckenmalereien und einem fetten geflügelten Genius, der außen an der Großherzogsloge klebt; mit rotem Plüsch, viel vergilbtem Stuck sowie einer ganz vorzüglichen Akustik. Man kann jedes Beben der Sängerstimmen, jeden tiefen Atemzug hören, und zwar bis in den letzten Winkel. Nichts bleibt verborgen. Weder die leisen Seufzer der schönen Marschallin noch die Flüsterschwüre ihres knackigen jungen Kavaliers. Wie gut, daß ganz am Anfang, als die beiden, wie man weiß, noch zu Bette liegen, der Vorhang geschlossen und die Musik so entsetzlich laut ist. Das Oldenburgische Staatsorchester platzt los, als gelte es, eine Kirmes einzuweihen. Die Hörner blöken ordinär wie zur Jagd, und das con moto agitato, stürmisch bewegt, ach! das ist für Generalmusikdirektor Reinhard Seifried offenbar gar kein Ausdruck. Man muß die Köpfe einziehen im Parkett und macht sich aufs Schlimmste gefaßt.

Aber der Anfang ist ja in der Tat eine Art Zirkusmusik: Achtung, gleich kommen die Elefanten, und zwischendurch auch immer wieder. Auch weiß das Orchester plötzlich doch leiser und langsamer weiterzuspielen, die Streicher kehren einen schönen, zarten Solistenton heraus, die Flöte jubiliert, ihren Frühlingsvogelruf. Und dann singt der Rosenkavalier: „Wie du warst, wie du bist.“

Die Partie des Oktavian wird in Oldenburg verkörpert von Michelle Breedt, ausgeborgt vom Staatstheater Braunschweig. Auch die Rolle der Marschallin ist einem Gast übertragen worden: Miranda van Kralingen kommt aus Amsterdam, wo sie demnächst die Hauptrolle in der Uraufführung einer Oper von Louis Andriessen in der Regie von Peter Greenaway singen soll. Sie verfügt über eine große Stimme, die ordentlich strahlen, aber mitunter auch merkwürdig bewölkt und brüchig werden kann. Das paßt zu ihrer Rolle. Breedt dagegen singt mit durchweg geradliniger Energie, mit einer rührenden Direktheit – auch das paßt, Beide Sängerinnen haben, nicht nur in diesem langen ersten Akt, sondern durch alle Verwandlungen hindurch bis zum bittersüßen Schlußakkord, alle Nuancen parat, scheinbar mühelos. Beide sind wunderbar aufeinander eingespielt. Und als dann im zweiten Akt die dritte im Bunde hinzukommt: die neunmalklug zwitschernde, süße kleine Sophie (Manuela Ochakovski, aus dem Oldenburger Ensemble), da gibt es keinen Zweifel mehr: Dieser „Rosenkavalier“ ist eine runde Sache.

Fassbaender hat mit allen drei Solistinnen hart gearbeitet, damit sie in- und auswendig, mit Stimme und Körper, ihre Rolle wahrmachen. Das ist offensichtlich ihre Art, Opernregie zu führen. Sie will eine glaubwürdige Geschichte erzählen, nach einem abgenudelten alten Stück, das sowieso jeder schon zu kennen meint: Erst wird geknutscht, dann wird gefrühstückt; dann kommt Baron Ochs, dann das Lever nach Hogarthscher Art, dann Brautwerbung und Eklat, Intrige und Rüpelspiel. Schließlich jener Augenblick, den eigentlich niemand mehr glauben kann: in dem sich alles auflöst dank überirdischer Güte. „Mir ist wie in der Kirchn, heilig ist mir und so bang“, singt die Sophie zu Beginn des Schlußterzetts, und weiter: „und doch, unheilig ist mir auch.“

Noch darf sich die Sophie ja auch nicht sicher fühlen, wer sich durchringen wird. Ob sich wirklich die Tonartenfolge nach Des aufklärt und von da an etwa ins sonnige G-Dur, wo das märchenhafte Happy-End auf sie wartet? Was dann, als es soweit ist, (außer ihr und dem Kavalier) erst recht keiner mehr glaubt. Was, in Worten gesagt, Kitsch und Stroh ist, wird zu Gold mittels Musik – und was dies betrifft, ist Fassbaender eine Expertin. Sie führt hier ganz wundersam altmodisch nur Opernregie, nichts weiter,