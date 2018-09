Freimeilen gibt es mittlerweile für alles - und für jeden. Längst sind die Zeiten vorbei, als Vielflieger über den Atlantik Jetten mußten, um dem Gratisflug für die nächste Urlaubsreise näher zu kommen. Auch diejenigen, die nie einen Mietwagen, ein Hotel, eine Tankstelle - und natürlich schon gar kein Flugzeug - benutzen, entkommen inzwischen der Großzügigkeit der Fluggesellschäften nicht mehr.

Amerikaner können ein Lied davon singen. Für jeden Dollar, den sie mit ihrer Kreditkarte begleichen, gibt es in der Regel eine Freimeile bei einer US Airline. Dieses Modell hat die Swissair mit Eurocard in der Schweiz ebenfalls gerade eingeführt. Für jeweils zwei mit der Karte bezahlte Schweizer Franken wird eine Flugmeile gutgeschrieben. Das Meilensammeln - mittlerweile ein europäischer Volkssport (allein bei der Lufthansa lassen sich täglich 2000 neue Mitglieder registrieren) - hat jedoch einen entscheidenden Nachteil: Während sich die Gratismeilen quasi wie im Schlaf auf dem persönlichen Mileage Konto anhäufen, muß der Sammler sich höchstpersönlich ins Flugzeug setzen, wenn er den Freiflug wahrnehmen will. Und damit beginnt das Dilemma nicht weniger Geschäftsreisender, "pur jemanden, der beruflich dauernd fliegt, ist ein Ffeiflug nicht unbedingt eine Belohnung", stellt Gabriele Baestlein von der Lufthansa fest.

"Kundenbindungsmanagement" nennt sich ihre Abteilung, und Gabriele Baestlein ist die Schöpferin der "Erlebnisprämien" des "Miles & More"Programms der Lufthansa. Hier gilt: Das Ereignis muß exklusiv und auf eine meist männliche Klientel zugeschnitten sein. Die höchste Prämie, die im letzten Jahr nur einmal zu einem runden Geburtstag eingelöst wurde: Bei 500 000 Meilen läßt die Lufthansa einen Küchenchef ihres Cateringunternehmens für zwölf Personen unter dem Motto "Rent a Chef" aufkochen. Technischer wird der neue sogenannte Super Award ab Sommer ausfallen: Wer nach 600 000 Meilen (das entspricht gerade einmal 24 Erdumrundungen) immer noch nicht genug vom Fliegen hat, dem spendiert das Unternehmen eine Woche in der eigenen Flugschule in PhoenixUSA.

Weder Tiefseetauchen im Genfer See noch die Nostalgiefahrt an der "schönen blauen Donau" und auch nicht der Wiener Opernball (ab 290 000 Flugmeilen) sind die Prämienschlager des Bonusprogramms "Qualiflyer" der Swissair. Statt dessen gingen bis jetzt bei Susi Wallimann in der Züricher Zentrale über 150 Buchungen für den SwissairFlugsimulator ein Ähnlich wie bei der Lufthansa tauschen überwiegend Männer begeistert 60000 Bonusmeilen gegen eine Stunde Pilot Spiel ein. Auf Platz Nummer zwei folgt "Executive Health", das Antistreßprogramm des Grandhotels "Victoria Jungfrau" in Interlaken Überraschend gut kommt bei der Klientel aber auch das FleuropAbonnement an. Schon ab 15 000 Meilen hat der Vielflieger sechs Blumensträuße frei - das ist pro Bouquet genau einmal die Strecke Genf Jeddah. Viel lernen kann man bei der niederländischen KLM. Neben dreitägigen Gourmet Kochkursen in Paris und London - gekocht wird, so betont die Broschüre, ausschließlich französisch - offeriert die Airline auch Musikunterricht in Wien "Sie brauchen kein Domingo, Ashkenazy oder Menuhin sein, um an dieser Prämienidee Ihre Freude zu haben", verspricht KLM und schickt für jeweils zwei Doppelstunden musikalische Vielflieger zu einem Lehrer der Wiener Musikakademie oder des Konservatoriums. Für diesen Treuepreis inklusive zwei Übernachtungen muß der Boftyssammler allerdings wirklich fleißig fliegen! Zweimal erster Klasse von Amsterdam nach Melbourne muß es mindestens sein. Für die Route zweimal Amsterdam Kuwait in der Business Class darf der Passagier dagegen schon im Einzelunterricht bei Berlitz seine Fremdsprachenkenntnisse auffrischen. Richtig zur Sache geht es bei Singapore Airlines. Dort wird die Mitgliedschaft im Priority Passengers Service (automatisch ab 80 000 Flugmeilen in der Business oder First Class) alljährlich mit teurem Nippes veredelt. Wer viel fliegt, kann sich mit der Zeit recht Gediegenes für die heimische Tafel ersammeln: eine silberne Kuchenschaufel von Tiffany, ein Teeservice für vier Personen von Wedgewood und - vielleicht als Dekoration - ein Pferd aus Kristall vom französischen Glashersteller Daum. Doch keine Fluglinie schätzt Kundentreue so hoch wie die kleine belgische Sabena. Als Dank für 600000 gemeinsam geflogene Meilen (nur achtzehnmal Brüssel Johannesburg und zurück) heftet sie dem Frequent Flyer die Anstecknadel "Prince of Wales" mit einem echten einkarätigen Diamanten ans Revers. Wie heißt es so schön: "Diamonds are forever"