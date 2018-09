Unschuldiger Mond

Hartnäckig hält sich der Glaube, bei Vollmond gebe es mehr Raufereien, Autounfälle und Selbstmordversuche. Ein mondgläubiger Polizist aus Ludwigshafen ließ gar per Dienstanweisung verfügen, in den kritischen Nächten der Schutzpolizei auf keinen Fall „dienstfrei zu gewähren“ (Skeptiker, Heft 1, S. 21). Der Karlsruher Polizeidirektor August Greiner hat nun dem Mythos um den Erdtrabanten ein Ende bereitet. Seine statistische Untersuchung zeigt: Weder bei Unfällen, Trunkenheit am Steuer noch bei Suiziden, Körperverletzungen und anderen Delikten läßt der Vollmond die Zahl der Einsätze nach oben schnellen. Auch die eigens ins Leben gerufene Funkleitstelle „Günter“ fahndete erfolglos nach „Mondvorkommnissen“.

Steinalter Schädel

Australopithecus afarensis heißt der bisher älteste bekannte Vorläufer des heutigen Menschen. Dessen Prunkstück „Lucy“, einem weiblichen Skelett, das 1974 in Afrika gefunden wurde, fehlte allerdings zum Kummer der Forscher der Schädel. Dieses Kopfzerbrechen über den afarensis ist nun beendet. In der äthiopischen Ausgrabungsstätte Hadar förderten Paläontologen das fossile Haupt eines afarensis-Mannes zutage. Das Fundstück ist mit rund drei Millionen Jahren der älteste jemals gefundene Schädel eines Hominiden. Alles in allem entdeckten die Wissenschaftler die Überreste von 53 afarensis-Individuen. Die Funde zeigen, daß die menschenähnlichen Kreaturen fast eine Million Jahre in Afrika lebten und sowohl aufrecht gehen als auch behend wie Affen in Bäumen klettern konnten.