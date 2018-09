Inhalt Seite 1 — Kein Zurück zur alten Zeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn die Kirschen in Japan verblühen, überzieht eine seltsame Trauer das Land. Die Frühlingsgesänge unter den Kirschbäumen, die noch kurz zuvor die Volksseele erfrischten, sind verstummt und lassen nur den Glauben an die Vergänglichkeit allen Lebens zurück. Nun beginnt von neuem der Alltag. Doch auf den Straßen können in diesen Tagen Millionen Blütenblätter Japans Innerstes nicht verdekken: Streng diesseitig sind die Japaner, gelegentlich zu Ausbrüchen fähig, doch immer nur dann, wenn nichts auf dem Spiel steht.

Sorge über den Fortgang der japanischen Reformen herrschte in den westlichen Hauptstädten, als Premierminister Morihiro Hosokawa am vergangenen Freitag aufgrund von Skandalverdächtigungen unangekündigt seinen Rücktritt erklärte. Die Japaner nahmen die Sache gelassener: "Das läßt sich nicht ändern", lautete der in Umfragen meistgehörte Kommentar zum unrühmlichen Abgang des Regierungschefs. Warnungen gab es nur von denjenigen, die auf mögliche Mißverständnisse im Ausland hindeuteten. Tatsächlich war es dem 56jährigen Hosokawa als erstem japanischen Premierminister nach 38 langen Regierungsjahren der Liberaldemokratischen Partei (LDP) auf Anhieb gelungen, das Gesicht eines jüngeren, der Welt aufgeschlosseneren Kaiserreichs über die Grenzen zu tragen. Die Japaner hingegen glaubten noch nie daran, daß ein Mann allein das Land verändern kann.

Die allgemeine Duldsamkeit bei dem Parteiengerangel um die Wahl eines neuen Premierministers aber gründete in dem sicheren Gefühl der meisten, daß eine Rückkehr der LDP an die Macht auszuschließen sei. Natürlich hatte die LDP Hosokawa gestürzt. Zu genau wußte die Opposition über die unlauteren Machenschaften des damaligen Provinzgouverneurs Bescheid, weil Hosokawa damals, im Jahr 1982, selbst noch der LDP angehörte.

Doch einen neuen Anspruch aufs Regieren errang Japans größte Partei damit weder im Volk noch im Parlament. Mitte der Woche hatten die regierenden Koalitionsparteien den anfänglichen Schock über den Verlust ihres bis dahin populärsten Politikers schon wieder überwunden; sie schienen sich auf die rasche Wahl des bisherigen Vizepremiers und Außenministers Tsutomu Hata zum nächsten Regierungschef zu verständigen. Der 59 Jahre alte Hata, der aus der Provinz Nagano stammt, die schon eine Reihe berühmter Staatsmänner hervorbrachte, hat auch das persönliche Format, den lockeren Führungsstil Hosokawas fortzusetzen. Er ist regelmäßiger Gast der vor wenigen Jahren noch undenkbaren, nun aber fast allabendlichen Talk Shows im Fernsehen. Das ist für einen angehenden Premier ungewöhnlich. Hata verkörpert einen demokratischen Populismus, der für die an Distanz zur Obrigkeit und an Respekt für die Politiker gewöhnte Nachkriegsgeneration unverständlich bleibt. Bei der jüngeren Generation jedoch findet er seit dem Regierungswechsel großen Anklang.

Hatas Wahl würde für Japan die drängendsten Probleme lösen. Tatsächlich zwingt der am 20. Mai auslaufende Nachtragshaushalt die Politiker zur schnellen Besinnung. Der reguläre Haushaltsplan für das seit dem 1. April laufende Finanzjahr wartet auf die Verabschiedung im Parlament. Jede weitere Verzögerung würde die umfangreichen Konjunkturprogramme der Regierung in Verzug bringen und den erhofften Wirtschaftsaufschwung weiter verzögern. Japan zöge damit den Ärger der westlichen Handelspartner auf sich.

Schon in dieser Woche versuchte deshalb das Industrie- und Handelsministerium Miti, die Sorgen über eine Phase anhaltender politischer Instabilität zu zerstreuen: "Als Hosokawa im vergangenen August die Regierung übernahm, warntsn nach dem Ende der LDP Herrschaft viele Stimmen vor dem politischen Chaos", beruhigt ein ranghoher Miti Beamter "Dennoch war Hosokawa sowohl bei der Durchsetzung politischer Reformen als auch beim Abschluß der UruguayRunde erfolgreich. Jeder Nachfolger wird gezwungen sein, dieses Reformprogramm fortzusetzen. Japans einflußreiche Ministerialbürokratie, die mit der LDP stets eng verflochten war, hat sich vor allem in der Außenpolitik besser als erwartet mit dem neuen Regierungsstil der Koalition arrangiert. Das klare Nein der Regierung zu den Marktöffnungsforderungen aus Washington hat der japanischen Handelspolitik eine klare Richtung gegeben, zu der sich zuvor weder die LDP noch die Bürokratie durchringen konnten. Um zu beweisen, daß sich daran nichts ändert, will Außenminister Hata trotz seiner erwarteten Kandidatur für das Amt des Regierungschefs noch in dieser Woche zur Unterzeichnung der Schlußakte der Uruguay Runde nach Marrakesch eilen. Die dort geplanten Gespräche mit dem amerikanischen Handelsminister Mickey Kantor sind Hata wichtiger als die Sicherung seiner Machtposition in Tokio - auch das ist ein beruhigendes Zeichen dafür, daß die Prioritäten innerhalb der japanischen Koalition richtig eingeschätzt werden. Dennoch war in den Koalitionsgesprächen unübersehbar, daß auch die Tage des nächsten Premierministers gezählt sein könnten. Die sieben Parteien, die Japan seit acht Monaten regieren, reichen vom ganz linken bis zum ganz rechten Rand des politischen Spektrums. Das gleiche gilt in geringerem Ausmaß für die Fraktionen innerhalb der LDP. Die für die Zukunft des Landes entscheidende Debatte verläuft deshalb heute noch quer durch alle Lager: Will Japan eine "normale Nation" werden, wie der heute einflußreichste Regierungsstratege Ichiro Ozawa fordert, womit er zugleich eine erstarkte Militärmacht und eine unabhängige Außenpolitik meint? Oder soll Japan ein "kleines, aber glänzendes Land" bleiben und treu zu seiner Friedensverfassung stehen, wie Ozawas Gegenspieler in der Koalition, Masayoshi Takemura, empfiehlt? Sowohl Ozawa wie Takemura, die beide vor einem Jahr die LDP verließen und seither gemeinsam die Regierung tragen, haben in den vergangenen Tagen auf die Gründung zweier großer Parteien gedrängt, zwischen denen sich die Wähler bei den nächsten Wahlen entscheiden sollen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.

Zuvor muß das im Januar verabschiedete Wahlrecht in Kraft treten, ohne das die neuen Parteien keine Chance hätten. Bis zur Einteilung der Wahlkreise entsprechend dem veränderten Mehrheitswahlrecht werden noch sechs Monate vergehen. Die Erneuerung des Wahlrechts ist das zentrale Werk der Reformer. Ihnen ging es nie um die Säuberung einer politischen Landschaft, in der alle Dreck am Stecken haben. Der Fall Hosokawa hat gezeigt, wie hoffnungslos ein solches Unterfangen wäre. Es genügte, den alten Herrschaftsapparat der LDP so weit zu zerschlagen, daß eine Reorganisation der Parteienlandschaft zur Etablierung eines stabilen Zwei- oder Dreiparteiensystems führen kann. Die Aussichten dafür sind gut. Der Westen aber muß sich wohl oder übel auf eine Wartefrist von weiteren ein bis zwei Jahren einstellen, bevor sich Japans politischer Kurs nach dem Ende des Kalten Krieges erkennen läßt. Die Japaner erwarten vor allem in Amerika Verständnis. Hatte sie nicht Bill Clinton bei seinem Besuch im Juli 1993 geradezu aufgefordert, das Experiment des Regierungswechsels zu wagen?