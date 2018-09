Ein besseres Timing ist kaum vorstellbar: Die Sozialdemokraten wollen einen neuen Anlauf unternehmen, um die Macht der Banken zu begrenzen. Allerdings handelt es sich bei dem Gesetzentwurf, der unter Federführung des badenwürttembergischen Bundestagsabgeordneten Hans Martin Bury entstanden ist, nicht um einen Schnellschuß nach der Schneider-Pleite. Es geht auch nicht um Sozialismus durch die Hintertür, sondern knallharte Marktwirtschaft durch den Haupteingang: Die SPD-Wirtschaftspolitiker wollen mehr Transparenz und Wettbewerb am deutschen Kapitalmarkt, um "ursprüngliche ordnunspolitische Leitvorstellungen wiederherzustellen und volkswirtschaftlich kostspielige Mißstände im Bereich der Unternehmensverwaltungen zu beseitigen", wie es im Entwurf heißt.

Das von den großen Banken und Versicherungsgesellschaften geschaffene System wechselseitiger Verflechtungen, das gesellschaftsrechtliche Kontrollstrukturen aushebele, soll durchbrochen werdend Nicht alle beabsichtigten Veränderungen sind neu: Die Einschränkung des Depotstimmrechts der Banken und die Verringerung der Höchstzahl von Aufsichtsratsmandaten auf fünf pro Person wurden bereits vor zwei Jahren in einem Antrag gefordert.

Nun soll allerdings mehr Transparenz auch dadurch entstehen, daß Beteiligungen an nichtbörsennotierten Unternehmen ab drei Prozent offenbart werden müssen – was sinnvoll ist, weil häufig Anteile an großen Aktiengesellschaften in nichtnotierten GmbHs versteckt werden. Die zum Mißbrauch von Machtpositionen einladenden Kreuz- und Ringverflechtungen wollen die SPD-Wirtschaftspolitiker dadurch knacken, daß Stimmrechte aus wechselseitigen Beteiligungen nicht ausgeübt werden dürfen.

In neue Gefilde stößt Bury auch da vor, wo er die Kontrolle von Vereinsvorständen durch die Vereinsmitglieder verbessern will: unter ausdrücklichem Hinweis auf den ADAC wendet er sich gegen finanzielle und politische Machtvollkommenheiten von Vereinsvorständen. Sie hätten kein explizites Mandat der Millionen von Mitgliedern, in deren Namen und mit deren geballten Finanzmitteln sie agierten. Ein spannendes, aber gefährliches Terrain.

Fünf Jahre und kein bißchen amtsmüde: Seit genau 1827 Tagen war Theo Waigel (CSU) am Stichtag 21. April Bundesminister der Finanzen. In der ewigen Rangliste liegt er damit hinter dem ersten Bundesfinanzminister Fritz Schäffer (CSU), 2961 Tage, und Gerhard Stoltenberg (CDU), 2391 Tage, auf Platz drei. Und Waigel will sich weiter vorarbeiten. Allen Gerüchten über Ambitionen auf einen Posten in der Europäischen Kommission hat er jedenfalls eine Absage erteilt. Nur gibt es da bekanntlich ein Ereignis am 16. Oktober, in dessen Folge Waigels Tagekonto mit dem Stand von rund 2100 enden könnte.

Bonn braucht dringend neue Aufgaben, und das beste wäre es natürlich, wenn eine internationale Organisation an den Rhein käme. Bundeswirtschaftsminister Günter Rexrodt ergriff bei der Abschlußkonferenz der Gatt-Runde im marockanischen Marrakesch die Gelegenheit beim Schopfe und brachte Bonn als Standort für die neue Welthandelsorganisation (WTO) ins Gespräch, die das Gatt im nächsten Jahr ablösen soll. Der Gedanke ist ehrenwert, aber vermutlich vergebens. Weder die Mitarbeiter des Gatt-Sekretariats, die in die neue WTO übernommen werden sollen, noch die Regierungen der Mitgliedstaaten zeigen bisher Neigung zu einem teuren Umzug. Trotzdem hat Rexrodts Vorstoß durchaus augenzwinkerndes Einverständnis ausgelöst. Mit der deutschen Bewerbung im Hintergrund, so hoffen viele, könnte die Schweiz vielleicht bessere Konditionen anbieten, wenn es um den Erwerb neuer Räume für die WTO geht.

Einen kleinen Erfolg konnte die SPD im Bundestag erringen: Nach anhaltender Kritik der Sozialdemokraten an höheren Patentgebühren hat sich der Ausschuß für Forschung und Technologie gegen den Gesetzentwurf zur Erhöhung der Patentgebühren ausgesprochen. Daraufhin wurde die Beratung im Plenum prompt von der Tagesordnung abgesetzt. Geplant war, die Gebühren des Patentamtes um zwanzig und die des Patentgerichtes um fünfzig Prozent zu erhöhen, was "wie die Faust aufs Auge zu den Diskussionen über die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland paßt", so der SPD-Abgeordnete Siegmar Mosdorf. Der Ausschuß fordert die Justizministerin nun auf, ähnlich wie in den Vereinigten Staaten eine Halbierung der Gebühren für kleine Unternehmen einzuführen.

