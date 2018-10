Von Douglas H. Jones

ORANIENBURG. – Von den vielen Äußerungen, die Kanzler Kohl zur Ausländerproblematik gemacht hat, sind mir zwei besonders aufgefallen: „Deutschland ist ausländerfreundlich“ und „Deutschland ist kein Einwanderungsland“. Wenn Sie sie zusammen nehmen – und um dem Kanzler gegenüber fair zu sein, er hat nie angeregt, daß sie zusammen genommen werden sollten, ich habe ihn außerhalb jeglichen Zusammenhangs zitiert –, zu welchem Schluß führen sie? Welche Signale senden sie aus? Könnte man sie nicht auch so interpretieren:

Ausländer dürfen für eine Weile nach Deutschland kommen, studieren, die Arbeit machen, welche die Deutschen nicht machen wollen, ruhig bleiben und wieder weggehen. Sie sollten nicht erwarten, akzeptiert zu werden, die Dinge hier beeinflussen zu können oder das Land zu ihrem eigenen zu machen.

Der Kanzler hat natürlich solche Dinge nicht gesagt, und ich möchte ihm diese Absichten auch nicht unterstellen. Ich übertreibe, um zu provozieren. Aber wenn ich ein Skinhead wäre, würde es mich in meinen Vorurteilen vielleicht bestätigen, zu hören, daß Deutschland kein Einwanderungsland ist. Es würde mir signalisieren, daß fast sieben Millionen Ausländer, die legal in Deutschland leben, nicht hierher gehören und daß ich recht habe zu fordern, sie sollen gehen. Und um ehrlich zu sein, dieses Gefühl scheint sich nicht nur auf Skinheads zu beschränken.

Ich kenne keinen einzigen Ausländer, mich eingeschlossen, der nicht zumindest einmal den Eindruck hatte, sei es durch einen Vorfall oder die Bemerkung eines Deutschen, daß er nicht willkommen ist, nicht hierhergehört oder zumindest, daß er nicht durch seine Fremdheit unangenehm auffällt. Hans Magnus Enzensberger hat Deutschland mit einem Zugabteil verglichen, in dem nur die Hälfte der Plätze besetzt sind. Wer auch immer das Abteil betritt, wird mit Mißtrauen und Ressentiment als Eindringling betrachtet. Irgendwann einmal haben die meisten Außenstehenden das Gefühl, daß die Passagiere im Eilzug Deutschland sich für eine geschlossene Gesellschaft halten.

Es ist folgende Frage, die vielen Amerikanern ein Rätsel aufgibt. Wenn Deutschland keine rassistische Gesellschaft ist, warum ist dann das Staatsangehörigkeitsgesetz, das 1913 verfaßt wurde, auf Abstammung gegründet? Die öffentlichen Einstellungen gegenüber Minderheitengruppen in Deutschland sind bestenfalls ambivalent. Die Regierung lehnt das Konzept einer multikulturellen Gesellschaft als Norm für Deutschland ab. Na gut, aber wenn die Gesellschaft mehrere Kulturen beinhaltet, so wie in Deutschland, muß diese Tatsache politisch in Kauf genommen werden und das Gesellschaftsprinzip flexibel genug sein, diese Verschiedenheiten mit einem Mindestmaß an Reibung unterzubringen.

Zivilisation bedeutet zu einem erschreckenden Maß den Kampf, die eigenen zerstörerischen Impulse zu bezwingen – als einzelne und als Gesellschaften. Einer dieser Impulse ist das Selbstmitleid. Ich muß Ihnen ganz ehrlich sagen, daß es viele Außenstehende schon erstaunt, wie leid sich die Deutschen im Moment zu tun scheinen. Dies ist die Litanei des Jammers, die sie von Europas größter Demokratie zu hören bekommen: