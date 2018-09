Von Vera Gaserow

Wie auf Kommando rutschen die Blicke gen Boden. Ein U-Bahnabteil stöhnt innerlich auf. „Bitte entschuldigen Sie die Störung, ich heiße Jens und bin seit drei Monaten ...“ Nur wer neu ist in der Stadt oder nie öffentliche Verkehrsmittel benutzt, weiß nicht, daß er soeben Opfer einer friedlichen Geiselnahme geworden ist. Freilassung frühestens an der nächsten U-Bahnstation.

Jens, heute also ist es Jens, der in weinerlichem Singsang sein Elend herunterschnarrt: seit drei Monaten obdachlos, ohne festen Wohnsitz, keine Sozialhilfe, dafür aber eine schwerkranke Freundin, die dringend Medikamente braucht, sonst...

Der türkische Familienvater fingert nach seinem Portemonnaie, die junge Frau gegenüber greift in die Jackentasche. Schon mit einer Mark kommt man davon. Selbst fünfzig Pfennig reichen als Lösegeld aus, und Jens – heute also Jens – zieht ein Abteil weiter.

Oder folgende Situation: Die Bedienung serviert gerade das Hauptgericht. Ein Restaurant der etwas nobleren Sorte hatte man sich ausgesucht für das Beziehungskrisen-Gespräch; nicht zu fein, wenig verqualmt, vor allem aber ruhig. Doch da geht die Tür auf, und drei kräftige Männer schwingen unheilverheißend ihr Arbeitsutensil: einen Kontrabaß, ein Akkordeon, einen Schlapphut. Innerhalb von Sekunden ist aus dem Speiselokal ein Konzertsaal geworden. Schlecht spielen die drei nicht. Bloß viel zu laut. Auch Schreien und Sich-über-den-Tisch-Beugen helfen nicht mehr. Ob der kleine Dicke bald mit seinem Schlapphut kommt? Am klügsten, man winkt schon vorher mit dem Portemonnaie.

Und wie ist es vor dem Supermarkt? „Haste mal ’n bißchen Kleingeld übrig?“ Was heißt hier übrig? Der Wochenendeinkauf war teuer genug. Wenn sie nur nicht so zittern würde, die kleine Punkerin in ihrer viel zu knappen Lederjacke. Glück gehabt. „Kannst dir das Pfandgeld aus dem Einkaufswagen nehmen.“

„Betteln und Hausieren verboten“ – vor ein paar Jahren noch gehörten die rostigen Messingschilder zum Trödlerangebot wie der antike Kleiderschrank mit dem Mottenpulvergeruch. Man hängte sich solche Schilder in den Wohnungsflur. Als Dekoration, spaßeshalber.