Von Rainer Schauer

"Bürgerkrieg in Südafrika droht nun wirklich"

City Press, Durban, Sonntag, 20. 3. 1994

Der gechlorte Swimmingpool ist die Wasserstelle für die Zebras, die Schafe, den zahnlosen Esel, die Pfauen, die Pferde, die schon ihr Gnadenbrot fressen, und gelegentlich staksen auch zwei Giraffen über den gepflegten Rasen der "Heia Safari Ranch" zur gepflegten Badewanne der Urlauber. Zebra, Pferd und Esel wandern zutraulich zu den Tischen, die am Pool aufgestellt sind, und wittern mit samtweichen Nüstern über die Teller der Gäste. Franz X. Richter, ein 67jähriger Deutscher aus Rumänien und ehemaliger Angehöriger der Waffen-SS, wie er sofort bekanntgibt, hat sich mit seiner Ferienranch – einer Farm, einem Hotel und einem privaten, fast zehn Quadratkilometer großen Wildpark – den Traum von Wohlstand erfüllt.

Er hat sich damit aber auch in der rollenden Savannenlandschaft 45 Kilometer nordöstlich von Johannesburg ein von Elektrozäunen gesäumtes Naturreich nach seinen eigenen Vorstellungen geschaffen – mit Flußpferden, Nashörnern, Giraffen, Zebras, Kapbüffeln und Gazellen aller Art. Löwen und andere gefräßige Raubkatzen allerdings sind vom Garten Eden des Franz Richter ausgeschlossen. Die würden den Frieden und die von Richter erdachte Harmonie nur stören.

In seinem Wildpark hat Richter zudem ein authentisches Zuludorf aufbauen lassen. Aus dem rund 800 Kilometer entfernten Homeland Kwa-Zulu in der Provinz Natal verpflichtete er über hundert Eingeborene, die nun in einem für sie fremden Land Touristen traditionelles Leben vorführen und ihre alte Kultur auf einem Platz in ihrem Kunstdorf Phumangena uMuzi vortanzen. Die Zulus zeigen, meint Richter, das wilde, ungezügelte schwarze Herz Afrikas in seiner ursprünglichsten Form. "Afrikanische Kraft" nennt er seine tanzenden, halbnackten Zulukrieger und -mädchen, die nach der Vorstellung in löchrige Pullover und Hosen schlüpfen und heimlich um ein paar Rand betteln. Das dürften sie nicht, denn der weiße Master glaubt, er versorge seine über zweihundert Angestellten sehr gut. "Das sind Naturmenschen. Die muß man zur Leistung, Ordnung und Pünktlichkeit erziehen. Bei mir stirbt keine Großmutter mehr am Freitag." Für jede: aufgedeckte Lüge müssen Richters Leute 15 Rand in eine Gemeinschaftskasse zahlen. Das ist viel Geld für einen, der, wie der Barmann beispielsweise, 1200 Rand (circa 600 Mark) im Monat verdient. Aber der Deutsche mit den klaren blauen Augen, der gerne und viel redet, meint: "Ich muß grausam sein, um gütig sein zu können." So denken, wenn auch mit weniger Pathos, viele Weiße in Südafrika, die ihre schwarzen Angestellten als große unmündige Kinder betrachten. Die tiefstehende Nachmittagssonne legt, wie im Prospekt versprochen, einen goldenen Glanz über die friedlichen Savannen, während im nahegelegenen Johannesburg, der city of violence, eine höllische Gewalt explodiert.

"Was auch immer passiert: Bei den bevorstehenden Wahlen wird es zu Gewalttätigkeiten kommen." Sowetan, Johannesburg, Montag, 21. 3. 1994