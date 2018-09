Von Maria Huber

Grigorij Jawlinskij, Rußlands prominentester Wirtschaftsreformer, ist um gute Worte selten verlegen. Nur einmal in den Umbrüchen der vergangenen Jahre war er wirklich sprachlos. Eine Gruppe treuer Anhänger aus der Provinz fragte ihn: „Grigorij Alexejewitsch, wir sind mit der Privatisierung fertig. Was sollen wir als nächstes tun?“

In Rußland redet alles von Reformen. Aber nur wenige wissen, was sie bedeuten. Und nur eine Region packt sie wirklich an: Nischnij Nowgorod. Im traditionsreichen Industriegebiet, das früher Gorki hieß, haben zwei junge Politiker ihre weitere Karriere mit dem Erfolg der Reformen verbunden: der wuschelköpfige Gebietsgouverneur Boris Nemzow und Grigorij Jawlinskij, der in Moskau das Epizentr leitet, ein unabhängiges Forschungsinstitut für ökonomische und politische Studien.

Das „Wunder an der Wolga“ begeistert den Westen. Politiker und Berater kommen scharenweise. Deutsche Unternehmen wollen sogar einige Millionen Mark investieren. Auch Ministerpräsident Wiktor Tschernomyrdin gab dem Modell Nischnij Nowgorod seinen Segen.

Jawlinskij ist der geistige Vater eines Reformkonzeptes, das auf die Entwicklung einzelner Wirtschaftsregionen abzielt. Von der Zentralmacht erwartet der 42jährige Wirtschaftswissenschaftler keine entscheidenden Reformimpulse mehr. Er selbst war bereits 1990 stellvertretender Ministerpräsident der russischen Regierung, 1991 Berater des letzten sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow und nach dem Augustputsch bis Dezember 1991 stellvertretender Vorsitzender des Staatskomitees für Wirtschaftsreformen der UdSSR. Vor den Parlamentswahlen im Dezember 1993 profilierte er sich mit harscher Kritik an der radikal-monetaristischen Reformpolitik Jegor Gajdars.

Als angesehener Vorsitzender der Duma-Fraktion Jabloko tritt er für eine auf Struktur- und Regionalpolitik ausgerichtete Reformkonzeption ein; 1996 will er als Präsidentschaftskandidat wieder in den Wahlkampf gehen. In der Zwischenzeit schließt er Kontakte mit der „Basis“ – ein für die Moskauer Prominenz höchst ungewöhnliches Engagement. Sein Buch „Reform von unten“, soeben in deutscher Sprache erschienen, ist ein Lehrstück am Beispiel Nischnij Nowgorod.

Der Untertitel heißt „Die neue Zukunft Rußlands“ – Jawlinskij sucht nach einem Ausweg aus dem Fiasko der „Reform von oben“. Den einst berühmten 500-Tage-Plan, an dessen Ausarbeitung er unter Gorbatschow entscheidenden Anteil hatte, sieht Jawlinskij heute nur als eine erste notwendige Etappe an. Einziger uneingeschränkter Erfolg in dieser Zeit war der persönliche Dank einer kleinen Baufirma. „Nach Ihrem 500-Tage-Programm haben wir niemals mehr irgendwelche Befehle erhalten“, zitiert er Landsleute aus dem Norden Rußlands, die sich über die neue wirtschaftliche Freiheit freuten.