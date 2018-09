Von Ulrike Meyer-Timpe

Kein Grund zum Stolzsein: Darauf, ein Deutscher zu sein, kann man sich in Pattaya wenig einbilden. Schwergewichtige Männer aalen sich am Strand, eine zierliche (und durchaus gelangweilte) Thaifrau an ihrer Seite. Greise flanieren mit jungen Mädchen. Und Machos mittleren Alters, mit hochgezwirbeltem Schnurrbart und fitneßstudiogetrimmtem Körper, demonstrieren Männlichkeit oder was sie dafür halten. Auf den ersten Blick scheinen sich die Klischees zu bestätigen.

„Als ich vor einem halben Jahr nach Thailand kam, hatte ich einen klaren Standpunkt“, sagt die britische Anthropologin Hetty, „ich konnte mich ereifern über all diese westlichen Ausländer und das koloniale Gehabe, mit dem sie sich hier Frauen kaufen.“ Inzwischen ist sie sich der feministischen Sache nicht mehr so sicher.

Um Material für eine Doktorarbeit zu sammeln, arbeitet Hetty in Pattayas Fountain of Life Center. Das Zentrum, gegründet von der malaysischen Ordensfrau Sister Michelle, dient Prostituierten als Treffpunkt. Sozialarbeiterinnen unterstützen sie dort bei alltäglichen Problemen. Und vom Alphabetisierungs- über den Sprachkurs bis hin zur Berufsausbildung können, sie aus einem breiten Bildungsangebot wählen. Am meisten hassen es die Frauen, wenn sie von westlichen Feministinnen als Opfer dargestellt werden, hat Hetty inzwischen erkannt. „Es gibt sehr energische, starke Frauen unter ihnen. Und viele haben ihren Beruf bewußt gewählt, soweit überhaupt ein Mensch wirklich die Wahl hat.“

Allerdings: Die Entscheidung fällt fast immer unter finanziellem Druck. Zum Beispiel bei Kaw, Tochter armer Bauern im Nordosten. Wie auf dem Dorf üblich, hatte sie mit achtzehn bereits zwei Kinder. Da verließ ihr Mann die junge Familie, was in Thailands Unterschicht ebenfalls häufig vorkommt. Weil eine Dürrezeit anbrach, zog sie in den Süden: Sie mußte nicht nur die Kinder ernähren, sondern ist als Thaifrau auch verpflichtet, ihre Eltern zu unterstützen. In der boomenden Wirtschaftsmetropole Bangkok fand sie schnell Arbeit in der Fabrik. Doch der schmale Lohn und das teure’Stadtleben ließen nicht zu, daß sie genug Geld nach Hause schickte. Bis sie hörte, daß sie in Pattaya mehr verdienen könne: Nachdem sie dort einige Zeit als Barfrau gearbeitet hat, verkauft sie nun nicht nur Drinks, sondern auch ihren Körper für ihre Kinder und die Eltern.

„Die meisten Frauen hier haben Kinder und wurden von ihren Männern verlassen“, weiß die Sozialarbeiterin Lampa, die bei Fountain of Life arbeitet. Die niedrigen Löhne für ungelernte Arbeitskräfte und eben die Verpflichtung gegenüber der Familie treiben sie in die Prostitution. Sehr zur Freude der Männer aus den reichen Industriestaaten. „Eine Voraussetzung für das Phänomen Sextourismus“, sagt Professor Dieter Kleiber von der Freien Universität Berlin, der das ansonsten in der Forschung kaum beachtete Thema wissenschaftlich beleuchtet hat, „ist ein starkes ökonomisches Gefälle zwischen den Ziel- und den Herkunftsländern.“ Da kann dann, der deutsche Michel den dicken Max markieren und sich die Chancen erkaufen, die er zu Hause meist nicht hat.

Insgesamt, so schätzt Kleiber, gibt es unter den Deutschen mindestens 100 000, eher wohl 200 000 Reisende in Sachen Sex. 776 von ihnen hat er in fünf Urlaubsländern für eine Studie befragt und festgestellt, daß Sextouristen keineswegs den deutschen Durchschnittsmann repräsentieren. Denn die allermeisten sind Singles, nur neun Prozent seiner Gesprächspartner waren verheiratet. Zwar fallen die alten Männer, die sich eine wesentlich jüngere Begleiterin kaufen, besonders auf. Doch nach Kleibers Erkenntnis sind mehr als ein Drittel der Sextouristen Twens, ein weiteres Drittel zwischen dreißig und vierzig. Und bei den Heterosexuellen, anders als bei den Schwulen, liegt der Bildungsstand weit unter Durchschnitt.