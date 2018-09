Von Gunhild Lütge

Den scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg des amerikanischen Computerriesen IBM sicherte über Jahrzehnte ein eisernes Prinzip: Die Technologie für das Herzstück der Rechner stammte stets aus dem eigenen Hause. Diese Strategie garantierte dem Konzern die Dominanz auf dem gesamten Weltmarkt. Aber dann, Anfang der achtziger Jahre, unterlief dem Topmanagement wohl der größte Fehler in der Firmengeschichte. Statt, wie sonst immer, die eigene Technik zu entwickeln und damit den Standard zu prägen, wählte IBM erstmals einen externen Lieferanten für die Mikroprozessoren.

Es ging 1981 um die neuen, geplanten Personalcomputer. Noch nicht ahnend, daß die kleinen Kisten eine Revolution in der Rechnerwelt auslösen würden, beauftragte IBM die kleine Firma Intel, den zentralen Baustein zuzusteuern. In den folgenden Jahren entwickelte sich daraus eine Symbiose, die Intel stark und IBM schwach gemacht hat.

Jetzt versucht der größte Computerbauer der Welt, sich aus der bedrohlichen Abhängigkeit von seinem Ziehkind und mittlerweile größten Chipproduzenten zu lösen – ein Machtkampf unter Partnern, der ihr Schicksal besiegeln wird.

Eigentlich wollte Andrew Grove, der Chef von Intel, mit 55 Jahren in den Ruhestand gehen. Den Schritt hat er vor drei Jahren verpaßt. Deshalb war es ihm auch vergönnt, den Triumph mit seinen Mitarbeitern so richtig zu genießen, als sein Konzern 1992 sogar an der mächtigen japanischen Konkurrenz vorbeizog. Seither belegt das Unternehmen aus Santa Clara in Kalifornien in seiner Branche weltweit den Platz eins. Ein Jahr später gelang es, den niederländischen Multi Philips auf dessen europäischen Heimmarkt von der Spitze zu verdrängen und sich auch auf dem alten Kontinent als Marktführer zu etablieren.

Die Niederländer hatten sich – ebenso wie der deutsche Elektroriese Siemens – auf die Entwicklung und Produktion von Speicherbausteinen konzentriert. Intel setzte hingegen fast ausschließlich auf die intelligenten Pendants, die den inneren Ablauf der Computer steuern. Freilich war es der Großkunde IBM mit seiner Marktmacht, der die Intel-Prozessoren zum Industriestandard pushte – allerdings, ohne ihn kontrollieren zu können.

Wie Pilze schössen weltweit PC-Hersteller aus dem Boden, deren Produkte auf Intel-Technologie basieren. Paradox: IBM bescherte diese Entwicklung erstmals und kräftig Wettbewerb, Intel hingegen avancierte zum Quasimonopolisten. Rund neunzig Millionen Personalcomputer stehen heute weltweit in Büros und auf privaten Schreibtischen. In neunzig Prozent steckt ein Mikroprozessor der Firma Intel.