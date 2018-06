So ein Glück. Heute, am 28. April 1994, läuft der Film an, und ich habe ihn schon dreimal gesehen. Hoffentlich hält er sich so lange in den Kinos, daß ich, wenn ich jeden zweiten Tag einmal hingehe, einigermaßen alles gesehen habe, was es zu sehen gibt, bevor er „The Return of the Son of Himmel Over Berlin II“ weichen muß.