ALandstraße entlang, setzen sich hin und warten. Schließlich taucht am Horizont eine silberne Karawane auf, Wohnwagen an Wohnwagen, endlos und glitzernd. Arnie springt auf und rudert wild mit den Armen. Er lacht und schreit, fordert die Fahrer auf, zu hupen und ihm zuzuwinken. Arnie ist behindert "An manchen Tagen möchte man, daß er weiterlebt, an manchen Tagen nicht", sagt Gilbert. Es gibt keinen Menschen, den er mehr liebt als ihn: den kleinen Bruder mit den wachen Augen und einer Stimme, die alle Dämme bricht.

Die Szene spielt in Endora, USA. Tausend Menschen leben dort. Die Wege sind kurz. Wer allein sein will, darf sich nicht versteckt halten, muß versuchen, wie die anderen zu sein. Niemandem gelingt das besser als Gilbert. Tagsüber arbeitet er in einem Lebensmittelladen, schleppt Kisten, verrückt Konservendosen, fährt Bestellungen aus. Gilbert ist zuverlässig. Wenn Miss Carver ihre Listen durchgibt, weiß er, daß der Botengang ein paar schnelle Liebesdienste beinhaltet. Und wenn ein Nachbarskind einen Blick auf Momma, Gilberts zentnerschwere Mutter, werfen will, hebt er es gelassen in die Höhe und läßt es durch die Fensterscheibe gucken.

Seit Jahren hat Momma das Haus nicht mehr verlassen. Der Vater hat sich erhängt. Deshalb kümmert sich Gilbert um die Familie, von frühmorgens bis in die tiefe Nacht. Sein Leben folgt einer schnurgeraden Spur "Ich will ein guter Mensch sein", sagt er. Und ist ein Endoraner mit Leib und Seele, vollkommen anspruchslos und unauffällig, ein flüchtiges Schattenwesen. Wer es entdecken will, darf ihm nicht zu nahe kommen. Einmal hockt Gilbert auf einem Klodeckel, blättert selbstvergessen in einer Zeitung. Ein wenig abseits planscht Arnie in der Badewanne. Es ist nicht zu fassen, dieses Bild, von seltener Dauer, stumm und für die Ewigkeit gedacht. Nichts anderes gibt es zu erzählen, rnie und Gilbert sind Brüder. Einmal im Jahr nehmen sie sich etwas vor. Dann laufen sie ein Stück die kein Detail ist dem hinzuzufügen. Was nur geht in Gilbert Giape vor: Whats eating nal. Wir wissen es nicht und werden es auch nie erfahren. Dennoch sind wir ununterbrochen neugierig darauf, dürfen miterleben, auf welche Weise Gilbert Gilbert ist.

Lasse Hallström, ein schwedischer Regisseur im amerikanischen Niemandsland, ist dem Phänomen auf der Spur. Er benimmt sich wie ein erfahrener Naturfilmer, pirscht sich vorsichlig heran, harrt aus und wartet, gemeinsam mit Sven Nykvist, dem schon Ingmar Bergman die Kamera anvertraute. Ihr Blick öffnet weite Räume, ist selten pulsierend, niemals aufgeregt. Alles fließt in einem ruhigen Strom dahin. Jede Untiefe verursacht hübsche Katastrophen (von denen wir hier bestimmt nichts verraten werden). Manch eine Erregung aber ist die pure Zärtlichkeit.

"Es bewegt sich ganz langsam", bemerkt Becky (Juliette Lewis) und schaut in den Abendhimmel. Sie ist das Mädchen auf der Durchreise. Eine Zeitlang sitzt sie mit Gilbert im Wohnwagen. Später werden die beiden im Regen stehen und sich umarmen. Schließlich übernachten sie an einem See, halten einander umschlungen. Drei Einstellungen nur: das süße Leben.

Insgeheim hat sich alles verwandelt. Arnie erlebt einen Tag im Gefängnis, Momma traut sich auf die Straße, Becky will weiterfahren. Nur Gilbert ist immer noch Gilbert, weshalb Johnny Depp ihn mit vollendetem Gleichmut spielt. Währenddessen darf Arnie (Leonardo di Caprio) Geburtstag feiern und geht seiner liebsten Beschäftigung nach, klettert auf allerlei Himmelsleitern, Bäume und Wassertürme "Arnie. Wo ist Arnie. Hast du Arnie gesehen?" fragt Gilbert, lächelt still vor sich hin und schaut ein wenig ratlos drein. Von oben ist ein Lachen zu hören "Ich bin ein Wunder, sagen die", ruft Arnie. Und meint sicher uns, ahnend, daß es etwas gibt, das uns tief bewegt.