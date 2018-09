In wenigen Wochen scheidet Richard von Weizsäcker aus dem Amt des Bundespräsidenten. Es ist gewiß nicht nur die Nahsichtigkeit von Zeitgenossen, die das Urteil prägt: Er hat wie keiner seiner Vorgänger das Amt so eindrucksvoll und energisch versehen - mit bewundernswürdiger intellektuell moralischer Präsenz, aus ungeheurem, ungebeugtem politischem Wirkungswillen und in großem Stil. Doch gleichzeitig stellen sich viele Fragen: Was hat diese durch kaum jemanden zu übertreffende Anstrengung bewirkt? Verdeckt sie nicht im Grunde, daß sich die schleichende Entmächtigung des Amtes fortgesetzt hat?

Trotz - oder gerade wegen - Richard von Weizsäckers großartiger Amtsführung kulminierte in seiner Zeit der Gegensatz zwischen den sich steigernden Erwartungen an den Bundespräsidenten und seinen immer weiter abgeschliffenen Kompetenzen: Das Amt ist wenig, die Person ist alles. Nur zu oft bleibt ein unerfülltes, ein letztlich unerfüllbares Verlangen.

Was hält einen Staat zusammen? Was ist überhaupt der Staat? Praktisch läßt sich dies in brauchbarer Genauigkeit beschreiben. Man braucht ja nur aufzuzählen, was zu einem, was zu unserem Staat "Bundesrepublik Deutschland" gehört. Doch das Wesen des Staates ist damit noch nicht wirklich begriffen.

Ähnliche Ungewißheit macht sich breit, wenn wir vom Staatsoberhaupt, vom Amt des Bundespräsidenten, sprechen. Auf dem Papier der Verfassung liest sich das auf den ersten Blick scheinbar deutlich genug. Und spricht nicht die Amtspraxis der bisher sechs Bundespräsidenten Bände? Doch das Grundgesetz unternimmt nicht einmal den Versuch, das Amt umfassend zu definieren. Es setzt die Position eines Staatsoberhauptes unausgesprochen voraus - und legt dann fest, wie der Bundespräsident zu wählen ist. Es folgen einige wenige Kompetenznormen. Karger geht es nicht.

Die Wurzel zu diesem ungeklärten Verhältnis zwischen Anforderungen und Ausstattung ist schon in den Vorarbeiten zum Grundgesetz zu erkennen. Schon im Bericht über den Verfassungskonvent von Herrenchiemsee findet sich unter der Zwischenüberschrift "Kein plebiszitärer, aber auch kehl rein repräsentativer Bundespräsident" eine bezeichnende Feststellung: Die Mehrheit des Konvents glaube, "daß der Bundespräsident auf keinen Fall die starke Position haben darf, die der Reichspräsident der Weimarer Verfassung gehabt hat. Sie hält es jedoch andererseits nicht für vertretbar, denCßundespräsidenten allein auf eine Wahrnehmung der mehr formalen Funktionen des Staatsoberhauptes zu beschränken. Mit dem Entwurf wird vielmehr der Vorschlag unterbreitet, den Bundespräsidenten als echtes pouvoir neutre in die Lage zu versetzen, eine ausgleichende Wirkung zwischen den verschiedenen Organen des Verfassungsaufbaus auszuüben Nicht Fisch und nicht Fleisch!

Die Minderheit des Herrenchiemseer Konvents erkannte die Fragwürdigkeit dieser Alles undnichts Lösung und formulierte brüsk: "Grundsätzlich ist der Gedanke des pouvoir neutre überholt. Abgesehen davon, daß er in Krisenzeiten gefährlich nahe der Idee des Chef dEtat liegt, haben die Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit bewiesen, daß in Grenzsituationen der Politik kein Präsident neutral über den kämpfenden Parteien stehen kann Doch auch die Minderheit flüchtete sich in eine Notlösung, die freilich gar keinen Anklang fand: in den Verzicht auf ein regelrechtes Staatsoberhaupt. Nach ihrem Vorschlag sollten die ihm sonst zukommenden Funktionen durch ein Dreierkollegium, ein Bundespräsidium, ausgeübt werden, das aus den Präsidenten des Bundesrats und des Bundestags sowie dem Bundeskanzler besteht. Unter wechselndem Vorsitz übrigens. Vieles kam damals in der Balance der Widersprüche zusammen: die Schrecken der Vergangenheit, die Ungewißheit der Zukunft, das Provisorische westdeutscher Staatlichkeit - und die ungeklärte Frage, was denn eigentlich einen Staat zusammenhalten kann. Wissen wir heute mehr über unser Staatsoberhaupt?

Nur ein Schlaglicht auf die weiterwirkenden Ungereimtheiten: Im vergangenen Jahr gab es zwei Diskussionen, die auf den ersten Blick scheinbar nichts miteinander zu tun- hatten, die aber in ihrer total gegensätzlichen Tendenz zeigten, wie unklar die Vorstellungen vom Amt des Bundespräsidenten auch bei denen sind, die sichauf hohem Niveau am Verfassungsgespräch beteiligen.