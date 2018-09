Per Bambusfloß hätten die Chinesen bereits vor 2300 Jahren bis nach Amerika segeln können, sagt der US Abenteurer Tim Severin. Zum Beweis seiner These machte er sich mit einem Floß mit Bambussegel und Rattantakelage auf die Reise über den Pazifik. Von, Hongkong aus schipperte die Crew problemlos zwei ; einhalb Monate Richtung Osten, bis ein Sturm die Befestigungsseile zerriß. Nach einer notdürftigen Reparatur blieb das Gefährt zwar schwimmfähig, löste sich aber innerhalb von vier Wochen allmählich in seine Bestandteile auf. Schließlich rettete ein Frachter die wagemutige Besatzung aus Seenot - 1000 Meilen vor der Küste Kaliforniens. Trotz des Fehlschlags glaubt Tim Severin, daß die Chinesen vor 2300 Jahren mit einem Floß durchaus Amerika erreicht haben könnten - vorausgesetzt, sie hätten das Bambusgefährt richtig zusammengebunden.

Ihr dichter Stachelpelz nötigt australische Ameisenigel zu Vorsicht und Besonnenheit beim Liebesspiel. Daß es dennoch leidenschaftlich vonstatten geht, haben Biologen der University of Adelaide bei Australien Kurzschnabel Igeln beobachtet (New Scientist, Heft 1923, S. 16). Bis zu zehn Männchen der eierlegenden Säugetiere folgen, oft wochenlang, einem Weibchen. Sie stupsen es, um sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. Dann, endlich, wird die Igeldame liebestoll, legt sich flach auf den Bauch und gräbt sich mit schnabelbewehrter Schnauze und Vorderkrallen in den Boden. Die Verehrer buddeln nun einen Graben am Hinterteil der Umworbenen und schubsen einander, bis der Stärkste und Geschickteste in das Erdloch plumpst.

Es beginnt ein Vorspiel, das vier Stunden währt. Dann tastet sich das Männchen seitlings unter das Weibchen, bis es schließlich gefahrlos die entscheidende Körperöffnung auf der stachelfreien Unterseite der Igeldame erreicht. Bis zu drei Stunden bleiben die beiden vereint, danach sind sie für den Rest ihres Lebens ein Paar. Das Produkt der anstrengenden Präzisionsarbeit, die Eier, steckt das Weibchen in seinen Beutel, in dem sich die Jungen nach dem Schlüpfen noch ein Weilchen an der Muttermilch laben. Nach spätestens acht Wochen wirft die Mutter die Kleinen aus dem Beutel - ihnen wachsen Stacheln.