Inhalt Seite 1 — Falsche Bescheidenheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bloß kein Streit! Die Zeiten sind hart genug, da muß man zusammenhalten. Ist ja auch kein Fehler, aber im Zusammenhang mit den beiden großen deutschen Schriftstellervereinigungen ist die Kuschelsucht der Streithähne und Querköpfe völlig ungewohnt. Vor einem Monat packten die gewerkschaftlich organisierten Autoren sich und ihre problematische Geschichte beim VSKongreß in Aachen in Watte und waren nett zueinander. Und am vergangenen Wochenende taten es ihnen ihre Kollegen vom PEN Zentrum West gleich und disputierten im Weichspülgang miteinander. Daß diese Jahrestagung in Düsseldorf und damit auf PEN historischem Boden stattfand, verlieh ihr kein Feuer. Immerhin hat Seh vor 43 Jahren das deutsche PEN Zentrum in Düsseldorf gespalten, und noch heute, im Jahr vier des wiedervereinigten Deutschland, gibt es einen Ost- und einen West PEN. Darüber aber kein Wort, auch nicht über Möglichkeiten der Zusammenlegung: die Zeit, die gute, die vergeht, wirds schon richten.

Das alles wäre kein Fehler - wenn die schöne Eintracht den Geist beflügelte. Aber die drei Tage währende Diskussion erinnerte allzu sehr an den ungeschaffnen Gang des Schwans, des Dichtervogels, an Land. Erstmals war die Jahrestagung im wesentlichen ein Symposium, sein Thema (Roland Barthes entlehnt): "Sprache ist niemals unschuldig - Schreiben in gewalttätiger Welt". Das klingt gut und aktuell, aber schon beim zweiten Hingukken franst alles aus. Schließlich müßte man bei Adam anfangen, der dem Mythos nach der einzige ist, der je "unschuldige", jungfräuliche, von niemandem benutzte und von keiner Geschichte mißbrauchte Wörter sprach.

Also brach sich ein jeder sein Teil und Thema aus dem großen Ganzen - aber mehr als ein Herzeigen der Fundstücke wurde daraus nicht. Unfähig oder - aus Harmoniesucht und erschöpft vom jahrelangen ideologischen Debatteneifer unlustig, etwas intellektuell auf die Spitze zu treiben, verzichtete man konsequent darauf, die interessanten Verwerfungen in jedem Thementrümmerstück zu begutachten. Natürlich gibt es gerade im Deutschen mehr als genug historisch belastete, mithin "schuldige" Wörter, die Vokabeln der lingua tertii imperii, die man nicht mehr verwenden sollte, und zahllose aktuelle Neologismen, in denen der Geist der Nazisprache fortlebt.

Aber wo ist die Grenze? Darf man "Arbeit" nicht mehr sagen, weil sie einmal in zynischer Weise frei machen sollte? Gibt es so etwas wie eine "gerechte" Zensur? Und wenn ja: Wer ist dann der Zensor? Man muß ja keine Antworten darauf haben, aber die Fragen nicht einmal zu erahnen, geschweige denn zu stellen, mutet bei einem Gipfeltreffen der deutschen Schriftsteller doch seltsam an.

Und so ging es dahin. Die durchaus eindrucksvollen Beiträge osteuropäischer Kollegen wurden artig beklatscht - und ihre Brisanz hinwegapplaudiert. Hanus Karlach aus Prag beschrieb, wie oft sich die tschechoslowakischen Schriftsteller der korrumpierten Sprache der Mächtigen bedienten, um einen dissidentischen Zweck zu erreichen. Gibt es also einen richtigen Gebrauch der falschen Sprache? Und ist das nicht auch eine der Fragen an die beiden deutschen Literaturen? Darüber wurde ebensowenig diskutiert wie über die altbekannte und dennoch höchst provokante These von den Segnungen der Zensur. Andrej Bitow, der Präsident des russischen PEN Zentrums, gab gerne zu, daß die Zensoren mitunter hilfreich waren bei der Entwicklung eines neuen Stils - ah ja, aber jetzt der nächste bitte.

Selbst ein so gekonnt und polemisch zugespitzter Beitrag wie der von Fritz Beer, dem Präsidenten der Fraktion im Ausland lebender deutscher PEN Autoren, rief nicht ein einziges Widerwort hervor: Tapfer schweigend löschte man die Lunte. Dabei bezeichnete sich Beer als Kriegshetzer (gegen Franco), und das ohne jede Reue. Es gebe eine gerechte Gewalt, und für die könne und müsse der Schriftsteller Propagandist sein "Pazifismus erleichtert Kriegsausbruch", und:

"Ihre humanistischen Kastanien sollen andere aus dem Feuer holen" - lauter wohlgezielte Hiebe gegen die Friedensbewegung und ihre unglücklichen Erben, von denen doch zahlreiche anwesend waren.