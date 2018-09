Glaubt man Nikolaus Heidelbachs Bilderbuchberichten aus dem Kinderparadies, hat dieser Teil der Erde den Sündenfall schon längst hinter sich. Der Illustrator beharrt unmißverständlich auf einer eher seltenen Interpretation des Paradieses: Es ist kein Raum, den Kinder – wie einst Bastian Balthasar Bux – durch geheime Türchen in Büchern und Bildern oder durch versteckte Höhlen betreten können. Nach Heidelbachs Erkenntnis liegt es vielmehr inmitten der Festungen der Erwachsenenwelt. Die Waffen und Utensilien, die Kinder zur Verteidigung ihres Lebensraumes horten, gleichen einer absurden Sammlung aus abgelegten Requisiten der Großen, Gebrauchsgegenständen des Alltags, mutierten Lebewesen aus (Alp)traumlandschaften und allerlei schrägen Vögeln.

Mit ihrer Hilfe läßt sich zwar ein Modus vivendi schaffen, die Vergeblichkeit des Kampfes über den Kindertag hinaus scheint jedoch vorbestimmt. In Heidelbachs Kinderphysiognomien schlummern bereits die Erwachsenen, in ihrer Mimik und Gestik spiegeln sich Trauer, Einsamkeit und die Ahnung von der Vergänglichkeit des halbwegs zurechtgezimmerten Paradieses. Aber da flackert auch trotziger Widerstandsgeist. Und gerade der hat das Zeug, Kindern als subversiver Mutmacher zur Seite zu stehen. Obwohl die Schwerter für die kleinen Lanzelots viel zu groß und zu schwer sind, um damit dem Bösen den Garaus zu machen, läßt sich doch – wenigstens zeitweise – mit Drohgebärden, Zaubertricks oder einem kultivierten Talent das Schlimmste verhindern. Nikolaus Heidelbachs Einsichten in das Kinderparadies enden an scheußlichen Wohnzimmertapeten, an trostlosen Stadtsilhouetten, Zäunen, Mauern vor graugrün verschwommenen Horizonten. Die Helden sind meist einsame Einzelkämpfer. Ihre tierischen Gefährten sind domestizierbar, keiner von ihnen besitzt jedoch die Aura eines Kuscheltiers. Gelegentlich geraten die häuslichen Verhältnisse völlig aus dem Lot, zum Beispiel, wenn der unter einem Putzlumpen verborgene Fitzliputzliteufel die Macht über Familie Saubermann gewinnt und die Dreckbrühe hüfthoch in der Wohnung steht. Aber selbst das schreckt die Rittersmänner und Rittersfrauen von der traurigen Gestalt nicht ab, ihren Kampf weiterzuführen. Im Gegenteil: Im Chaos liegt die Kraft.

Die meisten von Heidelbachs Bildern und Bildergeschichten sind Hans-Joachim Gelbergs vierteljährlich erscheinendem Kindermagazin Der Bunte Hund entnommen. Erst die nun erschienene „Anthologie“ läßt den Betrachter allerdings die wahren Dimensionen des schrecklichschaurigen Kinderparadieses erkennen. Siggi Seuß

Nikolaus Heidelbach:

Das Kinderparadies

Beltz & Gelberg Verlag, Weinheim 1994; 104 S., 39,80 DM