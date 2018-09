Hermann Göring hat ihn sich bauen lassen und wäre darin sicherlich gerne zur großen Siegesparade der Deutschen Wehrmacht nach Moskau geschaukelt; doch dahin gelangte obiges Interieur erst mittels Konrad Adenauer, als dieser 1955 in der Soffjetunion letzte Reste besagter Wehrmacht aus der Gefangenschaft auslöste. Ludwig Erhard ist darin durchs Land gerollt und Willy Brandt noch, dann wurde er ausrangiert. Jetzt können ihn alle sehen - in Bonn, im neuen Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, über 6000 Exponate auf 4000 Quadratmetern für 116 Millionen, am Dienstag frisch eröffnet von Helmut Kohl. Wenn auch Sie mehr über die schicksalhafte Geschichte des geheimnisvollen Salonwagens erfahren wollen, dann lesen Sie nächste Woche in der ZEIT den ausführlichen, packenden Bericht: die Bundesrepublik - was das war und ist, und wie das ins Museum kam. B E.

Über das Print-Archiv Über das Print-Archiv Dieser Text ist Teil des viele hunderttausend Artikel umfassenden ZEIT-Archivs seit 1946. Um die Inhalte des Archivs, die in den frühen Jahrgängen als gedrucktes Papier vorliegen, in eine digitalisierte Fassung zu übertragen, wurde eine automatische Texterkennung ("OCR") eingesetzt. Nur so ist es möglich, die enormen Textmengen zu verarbeiten. Auch eine ausgereifte Technik kann jedoch an ihre Grenzen stoßen: Je älter die Originalvorlage, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der automatisierte Lesevorgang bei einzelnen Wörtern auf Probleme stößt. Deswegen kommt es vor, dass die digitalisierten Archivinhalte punktuell noch Fehler enthalten. Wir arbeiten intensiv daran, auch diese Unvollkommenheiten zu beseitigen. Die Nutzung ist ausschließlich in den Grenzen des §53 Urhg zum privaten Gebrauch durch eine natürliche Person zulässig. Zu den Möglichkeiten einer Lizenzierung von Nutzungsrechten, finden Sie hier weitere Informationen.