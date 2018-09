Von Bernhard Wördehoff

HAMBURG. – Ein Gespenst geht um in Deutschland – das Gespenst der PDS. Ihre beachtlichen Erfolge bei der Serie von Juni-Wahlen in den Bundesländern, die einmal die DDR waren, haben in den Parteizentralen der Bundesstadt Bonn und im Rathaus der Bundeshauptstadt Berlin Alarmstimmung ausgelöst. Plötzlich erscheint möglich, daß im Oktober PDS-Abgeordnete in den Bundestag gewählt werden. Wer hätte das gedacht?

Merkwürdigerweise wird in der Aufregung übersehen, daß die PDS-Stimmengewinne durchaus im Trend liegen. Schließlich gehörte die DDR anderthalb Generationen lang zum sozialistischen Lager. In den Ländern Osteuropas aber sind allenthalben und von wenigen Ausnahmen abgesehen (Tschechien wäre vor allem zu nennen) die Nachfolgeorganisationen der ehemaligen kommunistischen Staatsparteien auf dem Vormarsch, zurück an die Macht. Warum sollte die ehemalige DDR von diesem Trend gänzlich ausgenommen sein, wäre selbst die innere Einigung stärker vorangeschritten?

In Litauen und Polen, in Bulgarien und Ungarn sind die zu nationalen Reformsozialisten gemauserten Kommunisten sogar wieder in die Regierung gewählt worden. Daß die PDS im Ostteil Berlins, der einmal Hauptstadt der DDR war, bei der Europa-Wahl stärkste Partei wurde, kann also eigentlich niemand überraschen, der nicht dem Kinderglauben an eine DDR-Diktatur über 16 Millionen Antikommunisten anhing. Der Wechsel vom real existierenden Sozialismus zum real existierenden Kapitalismus und die mit ihm zwangsläufig verbundenen Enttäuschungen haben in Wilna und Warschau, in Sofia und Budapest schon nach kurzen Intermezzi der gewendeten Linken neue, diesmal unbezweifelbar legitime Anerkennung der Wähler verschafft. Warum sollte das in Ostdeutschland anders sein?

Die PDS ist für viele neue Bundesbürger, nicht nur für die "roten Socken" unter ihnen, eine bodenständige Partei des in der Drittel-Gesellschaft neu entstehenden Proletariats. Ihre fortgesetzte Brandmarkung durch die Bonner Parteien als unveränderte und unveränderliche stalinistische Partei, ihre damit betriebene Ausgrenzung im gesamtdeutschen Parteiengefüge ist ein Fehler und ermöglicht ihr nur eine populistische Politik im verantwortungsfreien Raum, wo sich die Stimmen zu kurz gekommener Protestwähler gut fangen lassen. Wie man die zu Reformsozialisten gewendeten Kommunisten Osteuropas, von Gorbatschow bis Horn, in ihrem Bekenntnis zur Demokratie beim Wort nahm, hätte man es auch bei den reformwilligen Gorbatschow-Gläubigern von Modrow bis Gysi tun sollen. Nicht nur ehemaligen SED-Kadern, die ja keineswegs alle nur für den Staatssicherheitsdienst arbeiteten, ist schwer beizubringen, warum man in Bonn mit zweierlei Maß mißt. Es war ja nicht nötig, die zum Aufbruch zu neuen Ufern jenseits des Stalinismus entschlossenen deutschen Kommunisten dafür so zu bejubeln und zu hofieren wie etwa deren sowjetische Kollegen Gorbatschow und Schewardnadse oder heute den ehemaligen Moskauer KP-Chef Boris Jelzin. Sind ehemalige Kommunisten in Deutschland unglaubwürdiger als ehemalige

Richtig, formal ist die PDS Nachfolgeorganisation der SED, einer stalinistischen Partei. Sie leugnet nicht ihre Vergangenheit, aber beteuert, mit ihr gebrochen zu haben – wie es die alten Mitglieder der SED-hörigen Blockparteien in CDU und FDP auch getan haben. Das ist nur in der Politik und durch sie zu beweisen. Dazu muß aber auch Gelegenheit sein.

Der bankrotten kommunistischen Ideologie, dem Führungsanspruch der kommunistischen Partei haben alle abgeschworen – die wieder an die Macht gelangte und gelangende Linke in Osteuropa wie die ausgegrenzte PDS in Deutschland. Der Prüfstein heute sollte nicht ihre Vergangenheit sein, sondern ihr Verhalten in der Gegenwart. Das würde genügend und besseren Stoff zur politischen Auseinandersetzung ergeben.