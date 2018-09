N3, Samstag, 19. Juni, Montag, 20. Juni „Wir verzweifeln nicht – Kurt Schumacher“

Am 23. Februar 1932 erlebte die bereits in Agonie liegende Weimarer Republik einen ihrer letzten lichten Momente: Ein junger SPD-Abgeordneter aus Stuttgart, Kurt Schumacher, rechnete im Reichstag mit den Rechtsradikalen ab, deren Agitation er einen „dauernden Appell an den inneren Schweinehund im Menschen“ nannte. Und, vom Ordnungsruf des Reichstagspräsidenten unterbrochen, fuhr Schumacher fort: Wenn etwas am Nationalsozialismus Anerkennung verdiene, dann dies, „daß ihm zum erstenmal in der deutschen Politik die restlose Mobilisierung der menschlichen Dummheit gelungen“ sei.

Diese mutige Rede sollten die Nationalsozialisten dem einarmigen Kriegsinvaliden des Ersten Weltkrieges nie verzeihen. Im Juli 1933, wenige Tage nach dem Verbot der SPD, wurde er verhaftet. Es begann ein zehnjähriges Martyrium in den Gefängnissen und Konzentrationslagern des NS-Regimes. Die Darstellung dieser Leidenszeit zählt zu den Höhepunkten der Fernsehbiographie von Peter Merseburger und Jens-Uwe Scheffler. Ehemalige Mithäftlinge schildern, wie unerschrocken Schumacher den NS-Schergen entgegentrat, wie ungebeugt er alle Schikanen und Torturen überstand.

Ohne die Solidarität der Kommunisten in Dachau hätte, sagt einer, der Kriegsversehrte kaum überleben können. Doch Schumachers Haltung zu den Kommunisten hat sich dadurch nicht verändert. Sie blieben für ihn auch nach 1945, was sie in seinen Augen schon vor 1933 gewesen waren: „rotlackierte Nazis“, mit denen es keinerlei Gemeinsamkeiten gab.

Über die führende Rolle Kurt Schumachers beim Aufbau der SPD in den westlichen Besatzungszonen erfahren wir aus dem Munde seiner Hannoveraner Weggefährten Interessantes, wenn auch nichts Neues. Prominente Sozialdemokraten erinnern an Schumachers Verdienste um die Ausgestaltung des Grundgesetzes. Doch am liebsten setzt sich Merseburger selbst in Szene, um den Zuschauer darüber zu belehren, wie er Schumacher zu sehen hat: als einen Moralisten, einen Mann von Prinzipien, vor allem aber als einen Deutschen vom Scheitel bis zur Sohle.

Es ist die nationale Seite Schumachers, die Merseburger am meisten imponiert. Doch wer den Originaltönen lauscht, wird eher peinlich berührt sein, wie hier jemand nach den Exzessen der Nazizeit die deutschnationale Trommel schlug.

Gewiß, Schumacher war, wie Merseburger sagt, einer der ganz wenigen, die 1945 „eine absolut glaubwürdige, demokratische Biographie“ vorweisen konnten. Aber durfte er sich deswegen gegenüber den Siegermächten einer Rhetorik bedienen, die schlimme Erinnerungen wecken mußte? Adenauer, der große Gegenspieler, bewies hier wesentlich mehr Fingerspitzengefühl und politischen Realismus und galt deshalb bei den Westalliierten zu Recht als der vernünftigere, kooperativere Politiker. Er wurde der Mann der „Stunde Null“, nicht Schumacher. Der blieb ein Gestriger, ein Echo aus fernen Weimarer Tagen. Ihn zum „großen Vorkämpfer der deutschen Einheit“ zu stilisieren und als Kronzeugen gegen eine „ganze Generation sozialdemokratischer Führer bis 1990“ aufzurufen, die angeblich die Sache der Nation verraten habe, muß deshalb mißlingen. Volker Ullrich