Mensch, hau ab und geh nach Afrika!" sagte sich der Bauernjunge Franz Kamphaus in Lüdinghausen im Münsterland. Aus dem Traum von Sansibar wurde nichts, der Junge ist heute 62 Jahre alt und Bischof von Limburg. Doch Jungenträume sind manchmal auf eine verquere Weise hartnäckig. Das bischöfliche Palais beherbergt heute eine Flüchtlingsfamilie aus Eritrea, der Bischof zog in eine kleine Wohnung beim Priesterseminar "Afrika" verschwand nie aus dem Leben von Franz Kamphaus.

Seine Welt ist nicht gedrittelt, er will als Ganzes begreifen, was längst auseinanderbricht. Kamphaus zitiert Erhard Eppler: "Wenn Schwarzafrika heute in ein Loch versänke, würde dies Europa wirtschaftlich kaum berühren Jetzt ist der Bischof bei seinem Thema: die Zweidrittelwelt, die Armutsmigration, die klaffende Schere zwischen Reich und Arm nicht nur im fernen Afrika. Er erinnert an die sprunghaft steigende Zahl deutscher Millionäre und an die acht Millionen im selben Land, die an und unter der Armutsgrenze leben, an strukturelle Arbeitslosigkeit, an die Verelendung ganzer Stadtviertel.

Während das Programm des Katholikentags in Dresden nächste Woche in seiner Fülle mit den Programmseiten eines Fernsehjournals wetteifert, versucht Kamphaus die eigentliche Herausforderung für die Kirche zu formulieren. Die steckt für ihn im Thema der Fremden im Land genauso wie in der individualisierten Gesellschaft mit ihrer "Solidaritätserschöpfung". Aufgabe der Kirche sei es, zu solidarischer Freiheit anzustiften aus ihrer Fähigkeit, Gemeinschaft über Trennendes hinaus erlebbar zu machen. Daß die Kirche Menschen aus vielen Völkern verbinde, fasziniert ihn. Und dem einzelnen in seiner Freiheit eine Perspektive über sich hinaus zu geben, zu den Menschen um ihn herum und zu denen in der Ferne, könnte der wirklich notwendige Beitrag der Kirche in der Krise sein.

Dafür verläßt Kamphaus die unbewegten Fronten katholischer Reizthemen von der Amtsstruktur bis zum Zölibat. "Es gibt Wichtigeres", sagt der Bischof. Er will nicht auf eine der bekannten Seiten kirchlicher Debatten abgeschoben werden, die schon Ewigkeitscharakter haben und, Beispiel "Frau in der Kirche", betmühlengleich die immer gleichen Argumente repetieren "Es sagt nichts Neues", bemerkt er zum jüngsten päpstlichen Schreiben über Priesterinnenweihe. Warum müsse es dann mit solcher Autorität gesagt werden? Die Zeichen der Zeit zeigten nicht die römische Richtung an. "Mich nervt, daß ich Abend für Abend in den Gemeinden über diesen Kram reden muß anstatt über die Fragen, die heute dran sind "

Nicht mehr überall muß der Bischof über Kram reden. Seit er vor zwölf Jahren das Bistum übernahm, hat sich hier und da einiges getan. Franz Kamphaus lacht, wenn er von dem konservativen Pfarrer im schwarzen Westerwald erzählt, der sich nun mit seinen Freunden aus der örtlichen CDU wegen der Fremdenpolitik anlegt. Und freut sich über den frommen Pater einer Kleinstadt, der seine Frömmigkeit mit einem "Kirchenasyl" auf ie Nagelprobe stellt. Langsam wachen auch in schläfrigen Gemeinden die Christen auf, reiben sich die Augen und bemerken, daß ihr Gemeindekaffee erst Sinn macht, wenn die afrikanische Familie von nebenan teilnimmt.

Aber eine neue, wache Kirche ist das auch im Bistum Limburg noch nicht "Die beste Stube in den Pfarrhäusern ist das Büro", erzählt der Bischof "Da stehen modernste Kopierer neben Aktenschränken, in denen die Mitglieder der Pfarrei gut sortiert sind. Aber es kennt sie kaum jemand Das sei auch eine Folge des Modernisierungsschwungs der sechziger Jahre, als Strukturdebatten und technische Mittel die katholische Verkrustung lösen sollten. Kamphaus winkt ab: "Diese Rank Xerox Pastorale hat keine Zukunft "

Der Münsterländer, der sich aus einem Eichenstamm vom elterlichen Bauernhof den Bischofsstab schnitzen ließ und so gestützt nach Limburg kam, scheute die schwierige Stadt Frankfurt im Bistum. Aber dann schärfte ihm die Mainmetropole "mit ihrer Konzentration von Geld, Wohnsitzlosen und Aids Toten" den Blick. In den achtziger Jahren strebte die soziale Schere im Weltgefüge auseinander, heute zeigt Frankfurt dem Bischof, daß sie mitten im Land klafft.