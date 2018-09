Von Nikolaus Piper

Jahrhundertelang glaubten die Indianer, auf dem heiligen Agiocochook wohne der Große Geist, und wer sich seiner Behausung nähere, müsse für diesen Frevel mit dem Leben bezahlen. Dann kamen die Weißen, zerstörten den Mythos, erklommen den baumlosen Gipfel, benannten ihn nach ihrem ersten Präsidenten und bauten sogar eine Zahnradbahn hinauf.

Heute verläuft zu Füßen des 1916 Meter hohen Mount Washington die US-Bundesstraße 302, und dort, wo sie den Ammonoosuc-Fluß kreuzt, gibt es eine Tankstelle, einen verlassenen Bahnhof, ein Motel, einen Golfplatz und ein Grandhotel – alles zusammen heißt Bretton Woods. Hierher, in das Mount Washington Hotel, berief Präsident Franklin D. Roosevelt vor genau fünfzig Jahren die Währungs- und Finanzkonferenz der Vereinten Nationen ein. Sie begann am 1. Juli 1944, dauerte drei Wochen und begründete einen neuen Mythos – das „System“, den „Geist“ von Bretton Woods.

Warum die Konferenz ausgerechnet in diesen entlegenen Flecken des Bundesstaats New Hampshire kam, weiß heute keiner mehr so genau. Möglicherweise war es eine Verbeugung vor dem berühmtesten Teilnehmer der Konferenz, dem britischen Ökonomen John Maynard Keynes, dessen Gesundheit damals schon angeschlagen war und der Wert auf Ruhe und gutes Klima legte. Eine wichtige Rolle dürfte der amerikanische Geheimdienst FBI gespielt haben – das Hotel in dem einsamen Hochtal läßt sich leicht durch Polizisten abriegeln. Vielleicht hat aber auch George McAvoy recht, ein pensionierter Hotelmanager aus dem Nachbarort Littleton, der vermutet, die seinerzeitige Leitung des Hotels habe ganz einfach „verdammt gute Beziehungen nach Washington gehabt“. Für Grandhotels waren die Zeiten miserabel, die Gäste blieben aus, alles war rationiert und Personal nicht zu bekommen. „Die Konferenz hat das Hotel gerettet“, sagt McAvoy.

Zu behaupten, die Konferenz habe auch die Welt gerettet, wäre vielleicht etwas übertrieben. Die meisten Ökonomen sind sich aber darin einig, daß die Nachkriegsgeschichte ohne Bretton Woods ganz anders, und zwar viel schlechter, verlaufen wäre. Der Mythos von Bretton Woods wirkt bis heute nach – auf höchst verwirrende Weise. Der Weg dorthin begann in einem der dunkelsten Augenblicke der Geschichte dieses Jahrhunderts. Im Sommer 1941, die Nazis waren nach dem Sieg der Wehrmacht über Frankreich auf dem Höhepunkt ihrer Macht, beauftragte das britische Finanzministerium John Maynard Keynes mit einer Studie über die Weltwirtschaftsordnung nach einem damals noch in weiter Ferne liegenden Sieg der Alliierten. Der Professor, der fünf Jahre zuvor mit seiner „Allgemeinen Theorie“ die Nationalökonomie revolutioniert hatte, suchte nach einem Instrument, mit dem Regierungen Zahlungsbilanzkrisen bewältigen konnten, ohne ruinöse Abwertungswettläufe wie in den dreißiger Jahren auszulösen. Sein Lösungsvorschlag hieß „Internationale Clearing-Union“, eine Art Weltzentralbank, die Wechselkurse festlegen, Kredite an Länder mit Leistungsbilanzdefiziten vergeben und von Überschußländern Darlehen aufnehmen sollte. Sogar eine eigene Währung namens „Bancor“ sah Keynes vor.

Das zweite Modell entstand in Washington. Am 14. Dezember 1941, eine Woche nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor, beauftragte Finanzminister Henry Morgenthau seinen Assistenten Harry White, sich über die Währungsprobleme nach dem Krieg Gedanken zu machen. Bereits im April 1942 legte dieser seinen ersten Entwurf vor: einen „Inter-Alliierten Stabilisierungsfonds“ für die Bewältigung von Zahlungsbilanzproblemen und eine „Interalliierte Bank“ zur Organisation von Finanzhilfen an die Anti-Hitler-Koalition. Damit war der Keim gelegt für die späteren „Bretton-Woods-Zwillinge“, den Internationalen Währungsfonds (IWF) und die Weltbank.

Zunächst setzte aber in intensiven Verhandlungen ein Wettlauf zwischen Keynes und White ein. Beiden gemeinsam war das Streben nach „Internationalismus“, also einer offenen Weltwirtschaft, beide strebten feste, aber nach bestimmten Regeln veränderbare Wechselkurse an. Die Unterschiede betrafen den Umgang mit Ungleichgewichten im Handel. White sah die Verantwortung für deren Beseitigung vor allem bei den Defizitländern, Keynes wollte die Überschußländer stärker in die Pflicht nehmen. Nach seinen Vorstellungen hätten diese zum Beispiel für ihre Guthaben Zinsen zahlen müssen – ein Grund, weshalb Kritiker der IWF-Politik in der Dritten Welt bis heute mit einer gewissen Wehmut an den Keynes-Plan zurückdenken. „Der Keynes-Plan war intellektuell faszinierender, aber es war schnell klar, daß der Wagen in die andere Richtung fuhr“, erinnert sich Jacques Polak, in Bretton Woods ein Delegierter der niederländischen Exilregierung und später IWF-Exekutivdirektor. Keynes war zwar der berühmteste Ökonom seiner Zeit, White aber repräsentierte die Nation, die damals die Hälfte des statistisch gemessenen Weltsozialprodukts erzeugte. Und das war das stärkere Argument.