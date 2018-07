Das Kingston Vale Sub Post Office ist eine ganz durchschnittliche Posthalterei, wie es etwa 19 000 in Großbritannien gibt. Vor dem Haus steht die knallrote gußeiserne Briefsäule mit dem viel zu kleinen Schlitz, ein britisches Wahrzeichen, das, so versicherte jetzt das Post Office, in der kommenden Reform auf keinen Fall verschwinden werde.