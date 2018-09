Von Andreas Kilb

Eine Zeile, vielleicht zwei, aus einem Gedicht. „Palmyras Tempelstaub bläst auf der Wind / Der durch die Hallen säuselt in der Zeit / Des leeren Mittags...“ Ein Gedicht von Georg Heym, Berlin, Oktober 1910, geschrieben von einem Zweiundzwanzigjährigen, der dreizehn Monate später in der eisigen Havel ertrank, einem Jüngling, der nie über die Grenzen des Deutschen Reiches hinausgekommen war in die Weite, die Ferne, die Fremde ... Kein großes Werk übrigens, kein Meisterstück, eher ein unbeholfener Versuch, mit Worten Stimmung zu machen, mit dem Wüstenwind, der bläst und säuselt, mit Tempelstaub und Mittagslicht. Aber dann dieses eine, fremde Wort, dieser Klang, fern und verheißungsvoll: Palmyra.

Warum reisen wir? Um das Versprechen wahr zu machen, das in solchen Namen klingt. Palmyra: Palme, Myrrhe, Mythe. Palmyra: Säulen im Sand. Ein Wort in einem Buch, ein Ort auf einer Karte, ein Reiseziel, mit Rotstift markiert – für später, für irgendwann. Palmyra, wo liegt das? In Syrien. Und Syrien?

„Der Tag“ heißt Heyms Gedicht. Es führt aus den Wüsten Arabiens nach Kleinasien, dann über den Hellespont nach Thrakien und Griechenland, immer der Sonne nach, und heimlich weiter über Berge und Meere bis an den Schreibtisch in Berlin, wo der Dichter sitzt. Wer nach Palmyra will, muß den ganzen Weg zurückfliegen, vom Abendins Morgenland. Der Jüngling schafft das im Traum. Der Erwachsene schließt sich einer Reisegruppe an. Mit zwanzig ist mancher noch ein Poet, mit dreißig fast jeder ein Tourist.

Vom Heiligen Römischen Reich ins Heilige Land brauchten die Kreuzfahrer im Glücksfall vier Monate. Heute fliegt man die Strecke Frankfurt-Damaskus in vier Stunden. Am Bosporus dämmert es, hinter Ankara wird es dunkel. Endlich Lampen, Gebäude, die Rollbahn, das vertraute Flughafenlicht. Welcome to Syria!

Der Herr des Landes heißt Hafis el-Assad. Das merkt man schnell, denn in allen Gängen, auf allen Wänden prangt sein Portrait. Assad frontal oder im Halbprofil, Assad betend, Assad lachend, Assad nachdenklich, Assad siegesgewiß – in Syrien kann man keine zehn Schritte tun, ohne dem lächelnden Herrn mit dem Schnurrbart und der hohen Stirn zu begegnen. Der bilderselige Führerkult verträgt sich prächtig mit der bilderfeindlichen Religion. In Südeuropa ist das Christentum Folklore, in Syrien ist es die Diktatur.

Vom Flughafen zur Stadt Damaskus führt eine Autobahn. Irgendwo an der Strecke hat sich im Januar Assads ältester Sohn Basil mit seinem Sportwagen zu Tode gerast. Seitdem ehren alle Schulhöfe und Straßenecken Syriens neben dem weisen Lenker Hafis auch den „Märtyrer“ Basil el-Assad; und seither sitzt der greise Präsident noch einsamer in seinem Regierungspalast auf dem Djebel Qasyun über der Hauptstadt und grübelt darüber, wer sein Nachfolger werden soll.