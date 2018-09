So im großen und ganzen gehe ich ziemlich gern in die Schule, was allerdings nicht an den Lehrern oder am Unterricht liegt, sondern an den tausend anderen Leuten, die mit mir dahin gehen und meine zweite Familie sind. Im Moment hab’ ich nicht mal Lust, in die Ferien zu fahren, weil ich sie dann alle sechs Wochen lang nicht sehe. Schon aus diesem Grund ist mir die Schule also ziemlich wichtig, auch seit ich begriffen hab’, daß es für mich wichtig ist, zu lernen und über die Dinge, die in der Welt passieren, Bescheid zu wissen. Bei den Lehrern merkt man ziemlich deutlich, wie sie uns unterrichten: Die einen denken nur an ihren Stoff und kennen nach drei Jahren unsere Namen noch nicht, die wenigsten sind auch an uns persönlich interessiert. Das breite Mittelfeld liegt dazwischen. Gerade bei den interessierten Lehrern ist der Unterricht meistens am interessantesten. Man merkt bei solchen Lehrern, daß wir für sie mehr sind als nur ein Mittel, an ihr Geld zu kommen. Sie betrachten uns als Menschen.

Charlotte A., Klasse 9

Der Hauptmangel des Unterrichts liegt darin, daß unsere Lehrer sich häufig nicht auf den Unterricht konzentrieren. Zwei Beispiele machen dies deutlich: Manchmal kommt es vor, daß Lehrer innerhalb des Unterrichts mit ihren Schülern spielen. Zum Beispiel spielt unser Klassenlehrer gern mit uns Fußball. Wir gewöhnen uns aber daran und bitten ihn jede Stunde, mit uns Fußball zu spielen. Manchmal kommen Lehrer in den Unterricht und sagen: „Kinder, seid bitte ruhig, da ich gestern bis spät in die Nacht gearbeitet habe.“ Der Lehrer ist unaufmerksam; seine Unkonzentriertheit weitet sich auf die Schüler aus. Diese folgen dem Unterricht nicht interessiert und stören. Das provoziert den Lehrer, harte Strafarbeiten zu verteilen. Dadurch wird der Beziehung Lehrer-Schüler geschadet, was beide eigentlich nicht wollen. Es wäre für den Lehrer sinnvoll, sich die Arbeit so einzuteilen, daß er nicht bis spät in die Nacht daran sitzen muß.

Mathias B., Dominik St., Henning D., Klasse 5

In Fächern, bei denen Schüler aufgrund mangelnder Begabung (Kunst, Sport und ähnliche) von vornherein wenig Chancen haben, sollte ihnen die Möglichkeit gegeben werden, auf anderen, ähnlichen Gebieten Leistungen zeigen zu können (zum Beispiel Photographieren statt Zeichnen, eigene Auswahl bei sportlichen Disziplinen). Es müßte kontrolliert werden, daß der Lehrer pünktlich den Unterricht beginnt und entsprechend auch pünktlich schließt, so daß unsere Pause nicht verkürzt wird. Die Verspätungen einzelner Lehrer sind manchmal unglaublich und gehen immer auf unsere Kosten. Die Schüler sollten die Möglichkeit haben, außerhalb des Unterrichts mit den Lehrern zu sprechen – vielleicht im Rahmen eines Schülersprechtags oder von Sprechstunden.

Ben J., Klasse 7

Natürlich gibt es gute Lehrer, die auch mal Witze machen, mit uns über eine Sache diskutieren, uns nach unserer Meinung fragen. Das finde ich sehr wichtig. Wenn allerdings Lehrer zu „cool“ sind und die Schüler alles machen können, ist das auch nicht so gut. Genauso schlimm ist es, wenn sie so einen Druck auf die Schüler ausüben, daß diese sich kaum in den Unterricht trauen. An den Schulen könnte es mehr Arbeitsgemeinschaften geben. Diese müßten nicht einmal von Lehrern gemacht werden, sondern von älteren Schülern. Außerdem könnten Schüler, die gut malen können, die Schule richtig schön anmalen, so daß es mehr Spaß macht hinzugehen. Gut an meiner Schule finde ich auch, daß ich samstags keine Schule habe. Ich brauche mein Wochenende. Ich kann nicht jeden Tag die Lehrer um mich haben!