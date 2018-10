Inhalt Seite 1 — Der Winter des Patriarchen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Joachim Fritz-Vannahme

Wächsern das Gesicht des alten Mannes, fast durchsichtig die rötlichen Augenlider. Im Blick funkelt nur noch selten der Spott, der so oft härter traf als spitze Worte. Die Stimme klingt flach, als ob der Körper ihr bereits die Resonanz versagt. Gelegentlich schwindet die Konzentration, werden zwei Wörter miteinander verschnitten, kommt ein Konsonant zögernd, daß es fast wie Stottern klingt.

Die Ärzte wagen keine Prognose mehr. Präsident François Mitterrand weiß es, er öffnete sich erst vergangene Woche dem Figaro und dann an diesem Montag der ganzen Fernsehnation. Wann hat man so etwas gesehen wie dieses anderthalbstündige Gespräch um eine ferne Vergangenheit und den nahen Tod? Kein Zweifel, die Zeremonie des Abschieds hat begonnen, und der fast 78jährige Staatschef läßt sich die Regie dabei nicht nehmen. Seinen Prostatakrebs machte er schon vor zwei Jahren bekannt, doch vor wenigen Wochen erfolgte eine zweite Operation, begann eine neue, kräftezehrende Behandlung. Er glaube, erklärte Frankreichs Präsident dem Figaro im wohl längsten Interview seiner Karriere, daß die Krankheit ihn gleichwohl seine Amtszeit noch vollenden lasse: "Das glaube ich. Aber vielleicht täusche ich mich."

Die Nation war gewarnt und ahnte doch nicht, was ihr an diesem Abend im Fernsehen bevorstand. Diese Stunde war weniger die Konfession des François Mitterrand als eine Kommunion zwischen Patriarchen und Volk, wie sie so nur die Präsidialdemokratie der Fünften Republik gestattet. "Haben die Kapetinger nicht fast alle zwischen achtzehn und vierzig Jahre regiert?" hatte er gegenüber dem Figaro kokettiert. Nur Könige halten den Vergleich mit diesem gewählten Monarchen aus, der sein Land länger als jeder andere Franzose in diesem Jahrhundert regieren konnte. Vierzehn Jahre würden es im Mai 1995 sein, wenn François Mitterrand sich in seiner tückischen Krankheit nicht doch täuscht.

Begonnen hat sein Umgang mit der Macht in jenen "schwarzen Jahren" der deutschen Besatzung Frankreichs, in Vichy und im Dunstkreis des greisen Marschalls Philippe Pétain, den der junge Mitterrand 1942 bewußt suchte (ZEIT vom 9. September 1994). Gewiß, viele fanden wie der 26jährige Sproß aus dem katholischen Provinzbürgertum auf "natürliche" Weise zum Regime von Vichy. Nicht jeder in Pétains Diensten war ein Kollaborateur oder gar Faschist. Aber alle erfüllte sie der Haß auf die Republik, die Mitterrand später hochhielt. Auch wenn Mitterrand sich 1943 der Resistance anschloß, seine erste Erfahrung mit der Politik fand in Vichy statt. Sie wurde zur Urszene seines politischen Lebens.

Der Weg in den Untergrund mußte wenig später etwas wiedergutmachen. Ein Konformist agiert im nächsten Akt oft kompensatorisch – ein Zug, der fortan aus Mitterrands politischer Biographie nicht mehr wegzudenken war. Wie oft präsentierte er sich als Vorläufer und war nur Spätling: 1940 war ihm Charles de Gaulle den entscheidenden Schritt voraus. Mitterrand konnte es nicht verwinden, schlug 1944 dessen Angebot aus, einer provisorischen Regierung anzugehören. Wie der General verwarf Mitterrand anfangs die Parteiungen der flatterhaften Vierten Republik und arrangierte sich doch prächtig mit ihr, nahm elfmal in einem Ministersessel Platz. Anfang der sechziger Jahre schleuderte er der Fünften Republik sein Pamphlet vom "Permanenten Staatsstreich" entgegen. Heute herrscht er dank dieser Verfassung länger als jeder andere.

Mitterrand gebrach es dabei selten an Mut: Dem Widerstandskämpfer drohte der Tod, der linke Oppositionsführer durchlitt lange Dürrezeiten. Dabei standen Auflehnung wie Anpassung nur im Dienste seines persönlichen Ehrgeizes. Der Wandel allein war von Dauer. Im Fernsehgespräch schrieb Mitterrand seinem Werdegang eine Zielstrebigkeit zu, die er nur im nachhinein hat: Un komme se construit, ein Mann schaffe sich selbst. Er lebe heute im Frieden mit sich selbst, meinte der Patriarch im Winter seines Lebens.