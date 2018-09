Inhalt Seite 1 — In die Tüte Seite 2 Auf einer Seite lesen

NDR3, 18. September, 23.30 Uhr: "Wildes Feld" von Nguyen Hong Seit

Nun, nach "Vietnamfilmen" wie "Die grünen Teufel", "Deer Hunter", "Apocalypse Now" und "Rambo I" und "Rambo II", wollen wir uns auch mal einen Film aus Viet-Nam ansehen.

Und das ist ja gleich ganz was anderes. Vater (Lam Toi), Mutter (Thung An), Kind leben ziemlich amphibisch im Mekong-Delta von selbstgezogenem Reis und selbstgefangenen Fischen, Schlangen und Schildkröten; man liebt sich und neckt sich; Mutter reißt Vater erste graue Haare raus; Vater spielt Mutter auf der Gitarre vor (mit extra hohen Bünden: damit man es ordentlich wimmern lassen kann), und manchmal kommt der Krieg vorbei und stört.

Wenn die US-Hubschrauber heranwummern, heißt es: "Steck du das Kind schon mal in die Tüte", und die Familie taucht ab. Weil das Kind nämlich noch ein Baby ist, kommt es in einen großen Plastik-Müllsack, und beim Auftauchen sehen die Eltern nach, ob es noch atmet.

Die Familie hat zwei winzige, schmale Boote, und bevor man damit zum Fischen oder Kämpfen losstakt, müssen sie frisch getarnt werden. Mutter verwendet zur Tarnung reichlich Lotosblüten: Kosten nichts, und wenn man sich schon tarnen muß, dann aber gefälligst gefällig.

Ein Barfuß-Film: Die amerikanischen ’Kopter-Piloten und MG-Schützen werden, da es offenbar an Devisen fehlte, von Vietnamesen dargestellt, aber, damit sie wenigstens ein bißchen exotisch wirken, von bärtigen (was besonders in einer Luxus sinnfällig machen sollenden Scotchaus-Champagnerkelchen-trink-und-gleich- darauf-Naßrasier-Szene verwirrt, weil der Pilot seinen Bart nach der Rasur immer noch hat). Dabei gab es in jedem japanischen "Furankenshutain tai Godzira no Kaijusanda tai Gailah" ("Frankenstein, Godzilla und die Monster aus dem Weltraum", falls Sie sich gefragt haben, was das soll) mindestens eine zwergwüchsige, semmelblonde, angelsächsisch-protestantische Alibi-Langnase, aber die hatte natürlich eine andere Funktion; ich weiß.

Aber vielleicht, vielleicht! war das sogar beabsichtigt, daß man nicht die hok goi, die weißen Teufel, als Aggressoren auftreten läßt, sondern einerseits Menschen, die aussehen wie wir, und andererseits ebenfalls Menschen, die aussehen wie wir; nur daß die eine Sorte die andere Sorte beim Lebenwollen behindert.