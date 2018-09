9. 9./10. 9. 89: Die Ost-Berliner Malerin Bärbel Bohley gründet zusammen mit 29 Gleichgesinnten im Haus des verstorbenen Regimekritikers Robert Havemann das Neue Forum. Der politische Club versteht sich als positive Alternative zur Ausreisebewegung in den Westen.

23.9.89: In der Fernsehnachrichtensendung „Aktuelle Kamera“ läßt die DDR-Staatsführung mitteilen, daß der Gründungsantrag für das Neue Forum nicht genehmigt werde. Der Club sei verfassungswidrig und staatsfeindlich.

2.10.89: Erste große Montagsdemonstration in Leipzig. 12 000 bis 15 000 Bürger fordern eine demokratische Umgestaltung der DDR-Gesellschaft.

3./4.10.89: Rund 11 000 Menschen, die in der westdeutschen Botschaft in Prag Zuflucht gesucht hatten, werden mit Sonderzügen über DDR-Gebiet in die Bundesrepublik gebracht. Zuvor hatten Volkspolizisten den Dresdener Bahnhof gewaltsam geräumt; dort hatten sich etwa 5000 Menschen versammelt, um auf die Züge aufzuspringen.

5. bis 7.10.89: Staatsfeiertag der DDR mit Militärparade. Michail Gorbatschow mahnt bei einer Rede im Ost-Berliner Palast der Republik innere Reformen an.