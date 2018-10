Von Ulrich Schiller

An der hohen Wohnungstür wölbt sich dickes Polster. Ein Namensschild ist nicht zu sehen. Aber ein Guckloch. Ob die Klingel funktioniert? Das bleibt wegen der Polsterung eine Weile ungewiß. Lange tut sich gar nichts. Stille ist im dämmrigen Korridor. Vom Baulärm in der Straße, im Lawruschinskij Pereulok, dringt kein Laut herauf. Die kleine Straße wird zur Fußgängerzone gemacht, für die Tretjakow-Galerie, die schräg gegenüber liegt.

Cilja wohnt hier, Cäcilia Woskressenskaja-Selwinskij. Cilja? Nur Eingeweihten sagt der Name etwas. Aber das könnte sich ändern: wenn nämlich das Buch, in dem Cilja Mittelpunkt ist, in Deutschland einen Verleger fände und die Filmemacher in Babelsberg für die ins Auge gefaßte Verfilmung des Buchs das Geld auftrieben. Freilich wäre dann noch immer nur die eine Hälfte ihres Lebens erzählt, nur eine der zwei Liebesgeschichten, die wie Pole ihrer Existenz die Jugend und das Alter beherrschen, getrennt durch den langen Zeitraum, der zwischen Stalins Terror und dem Ende der Sowjetunion liegt.

Für sowjetische Verhältnisse wuchs Cilja behütet und begütert auf. Ihr Stiefvater war Ilja Selwinskij, ein Poet der Sowjetelite, ein Lyriker, den Komsomolzen zitierten und den die Partei belohnte und beschenkte. Unter anderem mit einer Wohnung im Schriftstellerhaus, in Ecklage und mit eindrucksvollem Zugang von der Straße her, nicht vom Hof wie bei den anderen. So gut ist die Lage, daß Jahrzehnte später ein amerikanischer Kapitalist, Armand Hammer, für die Wohnung genau darüber eine Menge Geld bezahlt.

Selwinskij hatte natürlich auch eine Datscha, draußen in Peredelkino, da wo Boris Pasternak an seinem "Schiwago" arbeitete, wo der emigrierte deutsche Schriftsteller Friedrich Wolf ein Anwesen hatte und wo die Kinder der Emigranten, die Jungen zumal, ihre Kräfte austobten, Pilze sammelten und im Dorfteich badeten. Cilja wurde ihre Freundin und Gefährtin und für mehr als einen von ihnen auch der Gegenstand glühender Verliebtheit. Sie selbst verliebte sich "wahnsinnig" (ihr eigenes Wort) in Lothar Wloch, den Sohn eines deutschen Altkommunisten, der für die Komintern arbeitete. Der Vater Wloch aber fiel den Stalinschen Säuberungen zum Opfer, und Lothar zögerte nicht, mit der Mutter zu gehen, als diese im Windschatten des Hitler-Stalin-Pakts nach Deutschland zurückkehren konnte.

In der Wohnung, in der Cilja heute noch lebt, haben sich die beiden, sie waren siebzehn, voneinander verabschiedet, im Dezember 1940. Markus Wolf, der Sohn des Schriftstellers und spätere DDR-Geheimdienstchef, der es unternahm, für seinen verstorbenen Bruder Konrad "Die Trojka" zu schreiben, die Geschichte von drei Freunden im Moskau der dreißiger Jahre, schildert die Episode des Abschieds, hat aber nie verstanden, warum einer wie Lothar Wloch, belastet mit dem Schicksal des Vaters und der Erfahrung von Angst und Verfolgung, der Sowjetunion, wenn er denn konnte, den Rücken kehren mußte. Lothar Wloch wurde Jagdflieger und nach dem Krieg Architekt in Westberlin. Er starb 1975 mit unbewältigter Vergangenheit und Gegenwart.

Der Krieg hatte an Ciljas Liebe zu Lothar nicht rütteln können, das NKWD, der Vorläufer des KGB, konnte es. Bis 1946 strickte Cilja an Ideen, wie sie mit Lothar wieder zusammenkommen könnte. Die Wolf-Familie spielte den Postillon d’amour. Aber dann verfügte Stalin die völlige Abschnürung der Sowjetunion vom Westen, der Eiserne Vorhang senkte sich, der Kalte Krieg begann, Ciljas Kontaktbemühungen zum Westen wurden lebensgefährlich. Verhaftung drohte: das Ende einer Jugendliebe, einer großen Liebe, wie Cilja sagt, "aber nur mit Händchenhalten". Cilja hat ihr lange, sehr lange nachgetrauert.