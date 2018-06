Entrüstung in Rom, Madrid und Kopenhagen, Zurückhaltung in Paris, Ablehnung in London, Distanzierung in Bonn: Die Anfang September veröffentlichten „Überlegungen zur europäischen Politik“ der CDU/CSU-Fraktion haben, wie zu erwarten war, kaum zur Klärung des künftigen Gleichgewichts zwischen der Vertiefung der Europäischen Union im Westen und ihrer Erweiterung in Richtung Osten beigetragen.