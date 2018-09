Inhalt Seite 1 — Kairos Konsalik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kairo

Langsam öffnet sich das Schiebedach der Moschee, und Mustafa Mahmud blickt durch das gewaltige Teleskop, bringt es mit einigen Handgriffen in die richtige Stellung. Der gelernte Arzt gerät ins Schwärmen. "Sehen Sie nur! Die Sterne, das Firmament, die Planeten... Die Wunder Gottes erklären sich nicht, aber sie sind da, wie eine Blume, die sich öffnet und das Herz erfreut."

Jeder in Ägypten kennt Mustafa Mahmud, den Bestsellerautor, Wohltäter und "wahren islamischen Fundamentalisten", so sagt er. "Ich helfe, ich liebe, ich diene. Das ist Fundamentalismus. Nicht Terror und Gewalt." Wie ein Leuchtturm steht die Mustafa-Mahmud-Moschee an einer Hauptstraße in Kairo, im Stadtteil Muhandisin, wo überwiegend Angehörige der gehobenen Mittelschicht leben, in großzügig angelegten Hochhauskarrees. Freitags gegen Mittag, die Zeit der großen Wochenpredigt im Islam, bricht hier der Verkehr zusammen. Tausende strömen in die Moschee, Betende belegen die Straßen und Plätze. Mustafa Mahmud predigt nie selber, er hält sich bedeckt. Seine Freunde sind allerdings Programm, berühmt-berüchtigte Scharfmacher, die in seiner Moschee immer wieder ein Forum erhalten. So empfehlen sie etwa, den christlichen Kopten im Land nicht die Hand zu reichen, weil dadurch die religiöse Reinheit der Muslime gefährdet würde.

Mustafa Mahmud wittert allenthalben eine Verschwörung. Die Anschläge auf Touristen, Politiker und Polizisten in Ägypten, die bislang über einhundert Menschen das Leben gekostet haben, die Hetzjagd auf liberale Kritiker – alles ein Werk der CIA. "Die Gewalt im Namen des Islam kommt aus dem Ausland. Die Amerikaner haben doch auch in Afghanistan radikale Fundamentalisten mit Waffen und Geld unterstützt." Das stimmt, aber Ägypten ist nicht Afghanistan. Warum auch sollten die Amerikaner die prowestliche Regierung in Kairo schwächen?

"Weil sie die Würde der Muslime mit Füßen treten. Weil sie nicht wollen, daß die Araber ihre eigene Politik machen. Sie behandeln uns wie die kleinen Kinder. Wir sind nützliche Idioten für den Westen. Und dagegen wehren wir uns." Mustafa Mahmud ist in seinem Element. "Die große Verschwörung" heißt eines seiner siebzig Bücher. Darin schreibt er: "Die Amerikaner wollen unser Öl. Der Teufel spricht aus ihren Taten, nichts ist ihnen heilig. Und ihr bester Verbündeter ist Israel, ein treuer Freund der Serben, die täglich in Bosnien die Muslime abschlachten."

Liest man diese Ansichten zum Nennwert, so sind sie in der Tat bestenfalls eine wirre Geschichtsklitterung. Aber es geht nicht um rationale Überzeugung, sondern um emotionale Wirkung: Hunderttausende Ägypter denken wie er, sehen sich als Opfer einer "Verschwörung" gegen den Islam, ausgeheckt von CIA und Zionismus. Wie diese Verschwörung überwinden? "Indem wir uns auf unser eigenes, unverfälschtes islamisches Leben besinnen", meint Mustafa Mahmud. "Der amerikanische way of life ist ein Mythos, eine Lüge, und er verachtet die Muslime." Es sei notwendig, das "Goldene Mittelalter" fortzuführen, als die Europäer bei den Arabern Wissenschaft und Philosophie studierten. "Galileo Galilei hätte bei uns in allen Ehren forschen können, ohne Inquisition. Er war ein großer Gelehrter, den ich nie vergesse, wenn ich die Sterne betrachte. Wissenschaft und Glauben – das ist der Weg zu Größe und Ruhm." Viele Muslime leiden wie Mustafa Mahmud unter einem Gefühl von Minderwertigkeit und machen den Westen verantwortlich für ihr Unbehagen an der Welt. Dahinter steht nicht selten die Geschichte einer enttäuschten Liebe. Lautstark denunzieren vor allem die Fundamentalisten, was sie im stillen bewundern – ohne daß diese Bewunderung je erwidert worden wäre.

Nimmt man die seelischen Verletzungen gesprächsbereiter Islamisten ernst, reagieren sie häufig freundlich und versöhnlich – endlich nimmt sie "der Westen" zur Kenntnis! Nicht anders Mustafa Mahmud, der nach endlos vielen Tassen Tee einräumt: "Im Grunde sind ja Orient und Okzident dasselbe. Abgesehen von der Sexualität. Diese Nackten bei euch im Fernsehen, das geht zu weit. Oder diese Homosexuellen, die kirchlich heiraten dürfen. Das ist ja pervers." Und plötzlich redet der ägyptische Fundamentalist nicht viel anders als der deutsche Spießer.