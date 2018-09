Inhalt Seite 1 — Noch mal ins Leben Seite 2 Auf einer Seite lesen

ARD, Mittwoch, 14. September: "Liebe und Tod in Sarajevo"

Liebesgeschichten, so will es das gängige Spartenverständnis, gehören ins Reich der Fiktion und der Belletristik; als Gegenstand für Reportagen taugen sie kaum. Bis eines Tages eine Reportage auftaucht, die eine Liebesgeschichte erzählt und doch ganz Reportage bleibt.

Unser Ordnungssinn rebelliert: Er besteht auf Spartentrennung und will keine Ausnahme gelten lassen. Aber unser Sinn für Novität und Grenzgang freut sich: Da sieht man doch, was alles möglich ist, da sieht man auch, daß jedes Schubladendenken – Ausgeburt des Ordnungssinns – die schöpferischen Kräfte lähmt. Her mit der Zwischenform.

"Liebe und Tod in Sarajevo" von John Zaritsky und Virginia Storring bringt einen in der Tat auf solche Gedanken: Dieser Liebesfilm, der zugleich Chronik eines Krieges, Spiegel einer Stadtzerstörung und Lieferant von Charakterstudien ist, siegte über Sparten, Formen und Programmprofile und brachte endlich mal wieder ins Fernsehen, was der Ordnungssinn sonst auslöscht: Lebendigkeit in ihrem Ungehorsam gegenüber Routine und Normalität.

Das Unternehmen hat gewiß von Anfang an als höchst riskant gegolten: Den Bürgerkrieg in Bosnien anhand eines Paares zeigen, das seine Liebe mit dem Tod büßt, so was müsse scheitern. Entweder der Krieg verschwimmt zum Hintergrund für eine sentimentale Schauermär, oder das Liebespaar degeneriert zum Aufhänger für unverhohlen blutige filmische Schlachtbeschreibungen...

Aber so kam es nicht. Admira und Bosko, die auf einer Brücke am Rand von Sarajevo unter Heckenschützenfeuer starben, fanden durch diesen Film, ein Jahr nach ihrem Tod, noch mal ins Leben. Mit ihnen kehrten auch die schöne alte Stadt und ihre kosmopolitischen Traditionen zurück. Seinerzeit hätte niemand die beiden jungen Leute als "Romeo und Julia von Sarajevo" apostrophiert. Heute nennt man sie so. Admira war Bosnierin und muslimisch, Bosko Serbe und Christ.

Sorgsam, langsam, mit viel Einfühlung und Mut zur Wiederholung rekonstruiert der Film die Jugend zweier Menschen aus Sarajevo: Wie sie, sechzehnjährig, einander kennenlernen, als die Stadt sich für die Olympischen Winterspiele schmückt (das war 1984); wie sie getrennt werden, als Bosko zum Militär muß; wie sie eine neue Aufgabe suchen, als der Ostblock zerfällt; wie sie mit der Heirat zögern, als es plötzlich wieder "Mischehen" gibt. Dann beginnt der Krieg. Die meisten Serben melden sich zur Armee. Bosko nicht. Er wollte keine Waffe. "Immer wieder waren Täter und Opfer ehemalige Freunde und Nachbarn."