Von Hans-Joachim Müller

Das ist sie, die Revolution. Dort, im Gebüsch. Dort also hat sie sich versteckt. Betagt, jawohl, wir ehren das Alter, und ein wenig altmodisch sieht sie aus. Schlaff flattert die rote Fahne aus dem sommergrünen Laub. Und voll stupider Lebensgier wuchert die Natur über den Weckruf zum besseren Menschsein. Primero dejar de ser a dejar de ser revolutionäres – Eher sterben als kein Revolutionär zu sein. Wir haben noch Glück gehabt, schon im nächsten Jahr wird von der greisen Frakturschrift nichts mehr zu lesen sein. Und dann werden erst wieder die Hirten kommen müssen, die auf Poussins Bild mitten in Utopia den Sarkophag mit dem Totenschädel entdecken und Buchstabe um Buchstabe die beunruhigende Inschrift entziffern "Et in arcadia ego". Pedro Alvarez, kubanischer Maler, gute 360 Jahre jünger als sein französischer Malerkollege, meint nun, daß es vielleicht doch gescheiter sei, vor dem Sterben noch etwas zu leben.

Ein Tänzchen vor dem Grabmal der Revolution. Warum nicht? Der schwere, schicke Cadillac, den sich die Malerphantasie aus dem Nachbarland der Schweinebuchtinvasoren rübergebeamt hat, bringt vorerst nicht viel. Solange das Benzin rationiert ist, steht er nutzlos vor der Kulisse von Alt-Havanna. Dafür Samba in der Schwellenzeit. So ist eben das Leben. Es lebt einfach weiter. Ungeachtet aller revolutionären Sterbegebote.

Das ist ein schönes Bild. Ein bißchen böse und ein bißchen freundlich. Agitierend und Theater spielend. Ratlos verstehend. Ein Bild wie von ferne da und sehr zeitgenössisch. Ein Bild, das bei uns keine Chance hätte. Der Kunsthändler wäre gerade nicht zu sprechen. Der Ausstellungsmacher schniefte in seine Seidentüchlein. Der Akademiedirektor schickte den Aspiranten wieder heim. So malen wir hier nicht. So wollen wir es nicht. So inhaltlich. So unproblematisch das Bild gebrauchend. So gar nicht das verbrauchte Bild problematisierend.

Jan Hoet, man erinnert sich, war vor der letzten documenta überall gewesen. Monatelang unterwegs. Im Köfferchen dampfte die durchschwitzte Leibwäsche. Die Nase immer im Kunstwind, vom Nordkap bis zur Sahara. Auch auf Kuba. Schon wegen Hemingway, der doch auch so gerne boxte. Nur mit Pedro Alvarez trank er keinen Daiquiri. Vielleicht hat er den jungen Maler (Jahrgang 1967) in der Eile nicht gefunden. Sowenig wie Sandra Ramos, wie Alexis Kcho Leyva, Osvaldo Yero oder Fernando Rodriguez Falcön. Vielleicht waren sie ihm auch alle zu kubanisch, das heißt zu sehr verstrickt – auch bildnerisch – ins schiere Überleben. Zu weit weg vom heroischen Zynismus, mit dem die Szene West ihre miserable Stimmung drapiert.

Zur documenta hat’s also nicht gereicht für die jungen kubanischen Künstlerinnen und Künstler. Zur "5. Biennale der 3. Welt" schon. Sie fand im Mai in Havanna statt – kaum beobachtet von den europäischen Beobachtern. Jetzt ist sie – auf ein Drittel ihres ursprünglichen Umfangs geschrumpft – im Aachener Ludwig Forum für Internationale Kunst zu sehen. Flankiert von einem differenzierten Veranstaltungsprogramm, das vom senegalesischen Trommelmann bis zum Indianer-Töpferkurs kein exotisches Bedürfnis ungestillt läßt. "Wir wünschen Ihnen viel Spaß", wünscht uns die verstopfte Agenda. Und Spaß zumindest, Spaß muß schon sein, wenn die 1. Kunstwelt, die gerne die eine Kunstwelt sein will, sich doch einmal die anderen Kunstwelten ins Haus lädt.

Lauter kleine Boote, Spielzeugboote, wie sie sich Kinder machen, die kein Spielzeug haben. Mit Segel und ohne Segel. Mit Ausleger und ohne. Flöße. Ein alter Schuh. Eine Schuhsohle. Zusammengelegt zu einer großen Bootsform, deren Bug, wir möchten wetten, nach Norden, nach Key West zeigt. Auch wenn der Interpret dabei an eine "Vergangenheit aus brennendem, beißendem Salpeter, aus Strömung und Brandung, aus Schiffsteer und Werg" denkt, die gegenwärtige Wirkung von Alexis Kcho Leyvas "Regatta" muß ungeheuer gewesen sein. Nein, Salpeter und Werg wird niemand im Sinn gehabt haben, der vor dieser Metapher verzweifelter Aufbrüche stand. Während vor der kubanischen Küste die Leute auf elendem Schiffsersatz gen Freiheit trieben, um von der US-Küstenwache in den KZ-artigen Lagern auf Guantánamo interniert zu werden, schuf die Kunst Symbole für eine wortlose Verständigung. Ein eindrückliches Beispiel für die Kunstbedürftigkeit des Lebens und die Lebensnähe der Kunst – und die Arglosigkeit der Kritik.