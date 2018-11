Inhalt Seite 1 — Verpaßte Leben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dorothea Dieckmann

Ein Detail aus dem privaten Leben der Schriftstellerin Elizabeth Jolley ist den knappgehaltenen "Bibliographie Guide: Australian Women Writers" immerhin eine Zeile wert: "In her spare time Jolley also runs a small or chard and goose farm". Einen Obstgarten und eine Gänsefarm betreibt Elisabeth Jolley: friedvolle Provinzialität und Rückzugsmentalität an Rand der westlichen Zivilisation. Eine genügsame Teilzeitschriftstellerin in ländlich-trauriger Kurzgeschichtenatmosphäre?

Elizabeth Jolley ist Kosmopolitin: Als Tochter eines Engländers und einer Österreicherin 1923 in Birmingham geboren, in Straßburg, Paris und Hamburg aufgewachsen, während des Zweiten Weltkriegs in London als Krankenschwester tätig, wanderte sie 1959 mit ihrer Familie nach Australien aus, wo sie – nach vielen vergeblichen Anläufen – im Alter von 53 Jahren ihren ersten Erzählungsband veröffentlichte. Das bittere Lebensgefühl der Short story durchzieht alle ihre Geschichten, die an den Grenzorten des Alltags (den Hospital, der Mädchenschule, dem Wochenendhaus) angesiedelt sind und von den unmerklichen Abweichungen handeln, von denen die zwischenmenschliche "Normalität" beherrscht ist.

Lange war die australische Short-story-Tradition geprägt von den dortigen "Wasp"-, den "White Anglo-Celtic Male"-Protagonisten, und Jolley, als weibliche Schriftstellerin und europäische Einwanderin, erhielt erst in den achtziger Jahren Publizität und Anerkennung für ihre Nachrichten von einsamen Tagebuchschreiberinnen, ihren kleinen Fluchten in die lesbische Liebe, ihren Selbstgesprächen und ihren Höhenflügen in Musik und Poesie, die an der Zimmerdecke enden.

In "My Father’s Moon", 1989 erschienen und jetzt ins Deutsche übersetzt, verläßt sie die australischen Weizenfelder und versetzt Erzählerin und Leser zurück ins England des Krieges, wo die Internatsschülerin Veronica im Militärkrankenhaus St. Cuthbert zur Krankenschwester ausgebildet wird. Ein "Roman", der fast vollständig von der Kunst der Anspielung, des Ausschnitts, der Andeutung lebt; jedes der Kapitel, die so disparate Überschriften wie "Nachtspringer", "Jagd", "Der Badezimmertanz" tragen, steht für sich. Die Erinnerungen der Erzählerin beginnen und enden in einem Vorortzug nach London: "Noch vor dem Ende der Fahrt will ich die Frau ansprechen ... Der Zug hat gerade den ersten Bahnhof verlassen, mir bleibt also noch viel Zeit, über das Gespräch nachzudenken; über die Fragen und die Antworten und die letztendliche Offenbarung. Es ist angenehm, die verschiedenen Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen. Die Frau, die mir schräg gegenübersitzt, könnte jemand sein, den ich von früher kannte. Vor langer Zeit. An einem anderen Ort."

So beginnt das Titelkapitel: mit einem der vielen Gespräche, die im Selbstgespräch, und der vielen Wünsche, die im Konjunktiv steckenbleiben. Elizabeth Jolley zeichnet Stationen einer Lebensgeschichte nach, die aus verpaßten Gelegenheiten besteht – unterlassenen Zärtlichkeiten, "Schultern, um die kein Arm gelegt ist", verspäteter Scham, nicht eingehaltenen Verabredungen, verschlafenen Urlaubstagen, ungeöffneten Briefen. Ein Woolworth-Hochzeitsring für Sixpence soll den zu einem schwulen Freund an die Front entflohenen Liebhaber und Lebemann ersetzen; sein Kind, ein verschüchtertes und weinerliches Mädchen, folgt der vereinsamten Mutter am Rockzipfel in neue, enttäuschende Lebensversuche. Elizabeth Jolley ist eine Meisterin des Nebenbei, die das versäumte Leben magerer englischer Kriegsmädchen, die miteinander unter die Bettdecke kriechen und die Verdunklung vergessen, interessant machen kann. Unscheinbare Einzelheiten, in die der monströse Kriegsalltag lakonisch eingefügt wird: die Maden in der Wunde eines jungen Soldaten, die Mülleimer voll amputierter Gliedmaßen, die Männer, die nicht einmal mehr beim Schlafen die Augen schließen können. Ihre unbarmherzige Genauigkeit reicht von schwarzen Bösartigkeiten bis zu rettungsloser Tristesse: "Sie stopft ihre Bluse in den zu weiten Rock. Ich habe den Eindruck, sie wird diese kleine Bewegung ihr Leben lang immer wieder machen, selbst wenn sie gar nichts anhat."

Und doch bleiben Leerstellen, in denen die bescheidenen Wünsche nach einem guten Leben Platz haben. Um solcher minimalistischen Eindrücke willen lohnt sich der Mut des Verlages, ein verschüttetes Stück Europa aus Australien zu holen: "Eine ganze Weile scheint er überhaupt keine Notiz von mir zu nehmen, und dann sagt er, er habe gehört, ich sei Quäkerin, und ich sage, keine sehr gute, fürchte ich, und er lacht und wirft den Kopf zurück ... und er sagt, dies ist die beste Antwort, die er je gehört hat. Dann nimmt er wieder keine Notiz von mir. Ich denke noch lange über meine gute Antwort nach, und ich wünschte, ich könnte noch einmal etwas sagen, das eine gute Antwort ist."