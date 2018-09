Inhalt Seite 1 — Heidewitzka, Herr Kapitän ... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Christoph Dieckmann

Die Politiker nehmen die Sorgen der Menschen sehr ernst. Darum sollten auch die Menschen die Sorgen der Politiker sehr ernst nehmen, was ungleich schwerer fällt. Bonn hat eine Sorge: die PDS. Selbige Sorge ward so groß, daß sich für eine zweite schier kein Platz mehr findet. Der Regierungswechsel scheint nur mehr ein Pausen-Snack der alldemokratischen Fronde, deren große Koalition der Sorge um unseren Rechtsstaat Scharen von Ostlern an die linke Urne treiben wird – auch solche, die aufs Augenmaß des Bartes mit Armani-Brille bauten.

Wir sprechen in Rätseln? Es geht um Scharping. Es geht gegen Gysi. Der ist ja, wie bekannt, a) ein Schlitzohr, b) kein ernst zu nehmender Politiker, sondern mehr was für Frauen, c) in der falschen Partei, d) typisch für die PDS, diese fix gewendete Extremisten-Organisation der Einheitskommunisten und Einheitsverlierer, deren Wähler(stimmen) wir sehr ernst nehmen und deren depressive Seßhaftigkeit im Gestern so gar nicht typisch ist für die Stimmung in den jungen Ländern. Wenn man sich mal wirklich mit den Menschen in den jungen Ländern unterhält, dann spürt man einen Aufbruchsgeist, den Herr Gysi leider auch im Altbundesgebiet entbinden möchte, beispielsweise auf dem Bonner Friedensplatz, vor 400 teils tragisch jungen Hörern.

„Ich leugne nicht die gewachsene Verantwortung Deutschlands in der Welt“, so ruft der Versucher unter den Fenstern der Citibank. „Aber warum muß diese Verantwortung militärisch wahrgenommen werden statt zivilisatorisch, kulturell und mit Arbeit gegen das Nord-Süd-Gefälle? Heuchelei! Erst rüsten wir alle Welt als drittgrößter Waffenexporteur, dann schicken wir unsere Soldaten hinterher, damit sie die Waffen wieder einsammeln!“

Da grölt er Beifall, der entmenschte Mob. Gysi verliert jegliche Selbstkontrolle, nennt eine Million Obdachlose eine Schande, fordert die Entkommerzialisierung der Bereiche Wohnen, Bildung, Kultur, Gesundheit, Nahverkehr und verlangt Verkürzungen der Arbeitszeit gemäß dem Modell von VW. Besteuern wir Profite, nicht Beschäftigung! Senken wir mit den Lohnnebenkosten auch die Zahl der Arbeitslosen! Ändern wir das Abgaberecht, damit Gewinne investiert werden, statt die Banken zu mästen! Grauenhaftes weiß der kleine Mann im Mantel über Steuerkumpanei der Reichen und pickt, was jährlich hinterzogen wird, mit dem Finger in die entrüsteten Hirne: „Hun-dert-drei-ßig Milliarden! Und hinter jeder Sozialhilfeempfängerin schicken wir ’n Kontrolleur her. Ick dachte ja, hehe, die DDR wär’ Weltmeister jewesen in Bürokratie. Aber gegen die der Bundesrepublik, da war’n wir Waisenknaben. Und ich sage Ihnen: Die machen diese Formulare mit Absicht so schwierig, damit die Leute nicht durchsehen und auf ihre Ansprüche verzichten! Im Osten proben sie den Sozialabbau für ganz Deutschland. Was da durchgeht, klappt später auch hier.“

Ach, er ist ja gar nicht radikal. Mehr direkte Demokratie, mehr weibliche Emanzipation, weniger Sachzwang-Heuchelei, diese Mutter alternativloser Politik – Gysis Philippika an Bundesbonn ähnelt überraschend dem neuen Buch von Ulrich Wickert. En passant tankt der Hörer ein moussierendes Gemisch aus Menschheitsmoral und politischer Schweinerei, dessen Explosivität zur Erschreckung Bayerns reichen dürfte, aber nicht zur Sprengung der Bundesrepublik. Die Normalität der PDS ist ein rätselhaft verbotener Fakt. Nie könnte sie sich so viel Wahlkampfhilfe leisten, wie sie von ihren Gegnern erfährt.

Wissen Sie noch? fragt Gysi die Leute im Westen, und sie wissen noch, wie’s damals mit den Grünen begann im Bundestag; wie die etablierten Parteien sich wanden im Ekel vor Pullovern, Jeans und öffentlich stillenden Apo-Müttern, die, bevor sie Leben gaben, gewiß gemordet hatten oder sogar demonstriert. Zwei Legislaturperioden, sagt Gysi. Dann haben sie sich auch an uns gewöhnt. Dann wird’s für uns gefährlich. Dann kommen die Kungel-Angebote.