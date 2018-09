Fortsetzung von Seite 69

Ereignisse von Sivas im August 1994: Der Oberstaatsanwalt der Staatssicherheitsgerichte, Nusret Demirai, nannte in einer öffentlichen Darlegung Aziz Nesin, „der durch seine Handlungen keinerlei guten Einfluß auf die Gesellschaft ausübt“, als Schuldigen und brachte in diesem Zusammenhang die Todesstrafe ins Spiel. Eine typische Taktik: Die Opfer werden zu Tätern gemacht. Danach gab es allerdings wirkungsvolle Empörung in großen Teilen der Bevölkerung. Aziz Nesin kündigte an, er werde einen Antrag auf Feststellung von Demirais Zurechnungsfähigkeit einreichen.

Nachdem er in den Medien auf die Verantwortlichen in Staat und Regierung hingewiesen, den Innenminister mehrfach und unwidersprochen der Lüge bezichtigt und die Ministerpräsidentin gewarnt hatte, daß auch sie Opfer der Fanatiker werden könne, um deren Stimmen sie buhlt, veröffentlichte Nesin eine Woche nach Sivas folgende Sätze: „Während nun in der Türkei nach dem Schuldigen gesucht wird, Kommissionen eingesetzt werden und jede Zeitung eine eigene Version entwickelt, während Staatsanwälte und Gerichte in den Vorgängen nach den Straftaten forschen, während diskutiert wird, ob sie fünfzehn Jahre oder die Todesstrafe bekommen sollen, während der Generalstab über Maßnahmen sinnieren wird, sage ich euch, wenn ihr die Schuldigen sucht, dann schaut in den Spiegel, und dort wird euch der Täter entgegenblicken. Ihr habt diese Taten, die sich schon seit langem und deutlich ankündigten, die durch den 12. September ermöglicht wurden, ihr habt diese Taten zugelassen. Ja, ihr seid schuldig, wir alle sind schuldig.“ Günter Wallraff hat bei der Vergabe der Carl-von-Ossietzky-Medaille an Aziz Nesin im Dezember 1993, der ganzen Misere und der ganzen Hoffnung Ausdruck verliehen: „Wenn es viele Aziz Nesins in der Türkei gäbe, wäre dort die Demokratie verwirklicht, und der religiöse Fanatismus hätte keine Chancen.“

In der westlichen Welt erfahren wir fast täglich etwas über muslimische Länder. (Schon diese Zusammenfassung „muslimische Länder“ gibt ein falsches Bild.) Es wird einseitig und nach Art der Panikmache berichtet. Wir werden über die Anschläge der Fundamentalisten hundertmal mehr informiert als über die Politik der Demokraten, über den Widerstand der Liberalen, über die Beharrlichkeit der Humanisten. Uns wird nahegelegt, Muslime mit Fundamentalisten gleichzusetzen wären, wie auch Islam und Gewalt. So wird uns ein neues Feindbild aufgezwungen. Das Bild, das bei uns über die Medien von den Staaten und Gesellschaften der muslimischen Länder geprägt wird, entspricht nicht der Wirklichkeit. Und es ist nicht nur eine Beleidigung der Demokraten in diesen Ländern, wenn sie von unseren Medien weitgehend unterschlagen werden, sondern auch eine Unterstützung ebendieser im Übermaß dargestellten fundamentalistischen Kräfte. Es ist Blindheit oder Schlimmeres, wenn im Westen den Organisationen der Demokratie, der Menschenrechte und der humanen Entwicklung dieser Länder keine Aufmerksamkeit geschenkt wird. Vielleicht ist es das, was Aziz Nesin meint, wenn er sich grundsätzlich skeptisch zu allen ausländischen Einflüssen äußert. Aziz Nesin ist nicht nur lebendiges Gewissen der türkischen Gesellschaft. Er mahnt auch uns, dem Verfall der politisch-moralischen Werte nicht tatenlos zuzusehen.