Inhalt Seite 1 — Rätsel einer Horrornacht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Joachim Nawrocki

Berlin

Eine Horrorgeschichte: Ein 25jähriger Asylbewerber aus Ghana wird nördlich von Berlin bewußtlos neben den Gleisen der S-Bahn gefunden. Er hat dort offenbar die ganze Nacht gelegen. Er ist lebensgefährlich verletzt, hat einen Schädelbasisbruch erlitten. Wunden zeugen von zahllosen Messerstichen in Brust, Lende und Oberschenkel; das linke Bein ist von einem Zug überrollt worden, der rechte Fuß zertrümmert. Im Krankenhaus werden der linke Unterschenkel und am rechten Fuß zwei Zehen amputiert. Zwei Tage später ist der Mann zwar ansprechbar, aber noch nicht vernehmungsfähig. Skinheads, sagt er, hätten die Tat begangen.

Weitere zwei Tage später berichtet er der Polizei, er sei am Tag der Tat gegen 23 Uhr in Berlin in die S-Bahn gestiegen. Eine Frau habe ihn auf sechs Skinheads aufmerksam gemacht, die aus Blasrohren Nadeln auf die Fahrgäste verschossen hätten. Daraufhin seien zwei der Skinheads auf ihn zugegangen, einer habe ihn mit dem Messer verletzt, der andere habe die Abteiltür geöffnet und ihn aus dem fahrenden Zug gestoßen. Etwa fünfzehn weitere Fahrgäste seien in dem S-Bahn-Wagen gewesen – niemand habe geholfen. Vor Journalisten fügt der junge Mann hinzu, daß er Deutschland dennoch möge; ein derartiger Überfall hätte ihm auch in Ghana passieren können.

Bis zu Beginn dieser Woche mochte niemand als Zeuge von dem Verbrechen berichten. Daß sechs brutale Skinheads ein gutes Dutzend Menschen einschüchtern können, mag noch verständlich sein, und es ist bedrückend genug. Daß aber nicht einer der Fahrgäste nach Verlassen des Zuges das Bahnpersonal alarmierte oder die Polizei rief, zeugt von einer Gleichgültigkeit, die nicht mehr zu fassen ist. Auch zehn Tage nach der Tat, die erst nach einer Woche bekannt wurde, nachdem das Opfer davon berichten konnte, hat sich trotz wiederholter Appelle der Behörden noch kein einziger der Mitreisenden gemeldet, der den Vorgang beobachtet hat. Dafür gehen im Krankenhaus Berlin-Buch Spenden und Solidaritätsbekundungen ein. Und die brandenburgische Ausländerbeauftragte Almut Berger bringt Blumen.

Auf den zweiten Blick jedoch gibt der Fall Rätsel auf. Der Ghanaer hatte keine Papiere bei sich, seine Fingerabdrücke, vom Polizeicomputer analysiert, weisen auf drei verschiedene Namen hin: Martin A., Katom J. und Kweku A. Als mutmaßlicher Wohnsitz wird ein Asylbewerberheim in Berlin-Charlottenburg festgestellt. An jenem Abend wollte der Mann, wie er sagt, eine Freundin abholen, um mit ihr in eine Disco zu gehen. Die Freundin aber ist nicht auffindbar. Selbst am Wochenende – die Tat wurde am Samstag vor zwei Wochen begangen – sind mitternächtliche S-Bahn-Züge außerhalb Berlins nahezu leer. Fünfzehn Fahrgäste in einem Abteil: Das klingt den Fahndern nicht sehr wahrscheinlich.

Nicht weniger als 34 Polizisten aus Oranienburg und 27 aus Berlin ermitteln fieberhaft. Es finden sich Indizien, die für die Aussagen des Opfers sprechen. Sämtliche Fensterscheiben im letzten Wagen des Zuges, der zur Tatzeit auf der Strecke fuhr, sind zerstört worden. "Es müssen also gewalttätige Leute im Zug gewesen sein", sagt der Leitende Oberstaatsanwalt Erardo Rautenberg aus Neuruppin, der zuvor Staatsanwalt am Bundesgerichtshof in Karlsruhe gewesen ist. Aber der Wagen wurde inzwischen gereinigt, Kampfspuren oder Blutflecke waren nicht mehr zu finden. Sechs Bürger, die sich mit Aussagen meldeten, waren nicht im Zug und also keine Tatzeugen; sie haben "nur Allgemeines" berichtet, was offenbar nicht weiterhilft. Hinweise, die die Schilderungen des Ghanaers widerlegen, gibt es auch nicht.