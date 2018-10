Franz Xaver Kroetz, wütend am Ziel – Werner Schwab, traurig am Ende: Uraufführungen in Wuppertal und Saarbrücken

Von Robin Detje

Er habe immer sich selbst für einen Zerrissenen gehalten, sagte 1986 der Regisseur Helmut Dietl, aber Franz Xaver Kroetz, Hauptdarsteller in Dietls Fernsehserie „Kir Royal“, sei der Zerrissenste von allen.

1983 schrieb der Dramatiker Franz Xaver Kroetz die lockere Szenenfolge „Furcht und Hoffnung der BRD“, in offener Dramaturgie, um „die verschiedenen Aspekte der Wirklichkeit schnell einzufangen, schnell wiederzugeben“. Das Stück, das mit den Leiden arbeitsloser Männer und Frauen begann, steuerte rasch auf die Szene „Der arme Poet“ zu, in der ein „gepflegter und sympathischer“ Schriftsteller sich telephonisch gegen das Ansinnen wehrt, einen Aufruf gegen die Arbeitslosigkeit zu unterschreiben, weil er gar nicht arbeitslos, dafür aber depressiv sei, und überhaupt: „... ich laß mir doch meinen radikalen existentiellen Stillstand nicht als nebulöse Angst vor Massenentlassungen abmelken –“.

Am Telephon formuliert der „arme Poet“ seine radikale Abkehr von der Kunst als Waffe im Klassenkampf („weil Kunst für mich das Gegenteil von ‚gut gemeint‘ ist und bleibt“); „meine Revolution“, verkündet er, „ist, daß ich zu mir steh, bis es mich zerreißt, das ist die Grundbedingung für Radikalität in unserer Zeit – Zerreißprobe jawohl, im Selbstversuch -“. Hat er den Hörer einmal aufgehängt, muß er gestehen, daß er bloß Angst vorm Verfassungsschutz hat.

Die Szene war ein Versuch des Dramatikers K., seinen eigenen Austritt aus der DKP im Jahr 1981 zu verarbeiten. Das radikal Politische schien Kroetz lange für seinen einzigen Schutz vor der eigenen Kläglichkeit zu halten; als er es aufgab, verfiel er in radikalen Selbsthaß. Drei Selbstvernichtungskomödien („Zeitweh“, 1986; „Der Dichter als Schwein“, 1988; „Bauerntheater“, 1991) handeln davon; langes Schweigen folgte. 1993 schrieb Kroetz dann „Ich bin das Volk“, eine radikale Politrevue, über lange Strecken fast unerträglich gut gemeint. Zerreißprobe im Selbstversuch.

Es geht gegen den Ausländerhaß und den Sympathisantensumpf der kleinmütigen Verharmloser drumherum. „Ich bin das Volk“ ist eine Grobianade, ein Wutanfall, in Großbuchstaben in die Maschine gehämmert, eine Ein-Mann-Wirtshausschlägerei. 1993 war das Jahr, in dem der Bundeskanzler, statt an der Beerdigung in Deutschland ermordeter Türken teilzunehmen, einen frisch renovierten wilhelminischen Prachtkirchenbau einweihte und der Protest gegen die Brand- und Mordanschläge fein stillschweigend im Kerzenschein erhoben wurde. Diese Atmosphäre brüllender Ruhe.muß Kroetz zu einer Art Brüllkrampf provoziert haben.