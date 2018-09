Inhalt Seite 1 — Der Habitus des Schenkens Seite 2 Auf einer Seite lesen

Etwas geben oder empfangen, scheint eine belanglose Tatsache zu sein. Das Kind erhält Nahrung von der Mutterbrust und wird zeitlebens in Beziehungen des Nehmens und Gebens eingebunden bleiben. Was ist auffällig daran? Diese Frage stellt man nach der Lektüre von Jean Starobinskis Buch so unbelehrt nie wieder. Bewundernswert dieser Tiefenblick einer historischen Semantik, die aus unerschöpflichen Quellen kunst, motiv- und begriffsgeschichtlicher Belesenheit gespeist wird.

Wenn Jean Jacques Rousseau einen jungen Mann der besseren Gesellschaft einige Pfefferkuchen unter die Bauernburschen werfen und frohgemut dem Streit um die Almosen beiwohnen läßt, so ist das beileibe keine Genreszene aus der Literatur jenes so eudämonistischen 18. Jahrhunderts. Das Ausstreuen von Geschenken unter die Menge hat schon damals eine lange Tradition. Die römischen Konsuln, der Adel und Klerus im Byzantinischen Reich, das Rittertum, die Hohen der Renaissance und des Humanismus, die Großhäupter der Bourbonen: Sie alle waren sich keineswegs zu fein, dem Volke zu geben, was seine Vergnügungslust aufs höchste zu kitzeln vermochte Öffentliches Austeilen von allerlei Wohltaten, Bacchanalien, das rituelle Plündern reichgedeckter Tische, erfüllten sich zu beiderseitigem Entzücken.

Auch wenn die biblischen Psalmen den Herrn vornehmlich als Freigebigen priesen, wenn die christliche Barmherzigkeit mit göttlicher Gnade vergolten werden sollte und Jesus sowohl im armen wie auch im reichen Geber gegenwärtig war - die Aufklärer profanisierten solche Barmherzigkeit ohne Ausnahme und machten sie zur Angelegenheit staatlicher Für sorge.

Sie vor allem fragten nach den Kosten der machtherrlich verströmten Schenkungslust und sahen den oft gewalttätigen Schlaraffiaden mit Argwohn zu. Nicht mit göttlicher Gnade hatte das Geben noch zu tun, sondern allenfalls mit dem Selbstgenuß des empfindsamen Ich. Großmut und Freizügigkeit werden immer stärker auch Elemente des ästhetischen Reizes, der zynischen Selbstbezüglichkeit von Poeten. Das gesamte 19. Jahrhundert hat deshalb zur Ikonographie des Pauperismus wenig Überliefernswertes beigetragen.

Von Mitleid ist bei Baudelaire etwa kaum noch die Rede, statt dessen von der Faszination des Bösen, von der Perversion der guten Tat. Keine Tugendeuphorie wie einst bei Rousseau kennt die Literatur der heraufziehenden Moderne mehr, sondern leidende Selbstreferenz des Ästheten, der Armut und Verbrechen schlicht als anthropologisch hinnimmt.

Bilderreich und empfindungsentwöhnt, so ist die Poesie des 20. Jahrhunderts auf die sie umgebende Realität eingeschworen. Weder hier noch dort gibt es den Gesten- und Mienenausdruck des Gebens und Empfangens. Schon in der modernen Fürsorgeroutine ist die Ikonographie der Gutherzigkeit nicht mehr vorhanden. Und die Sistierung der Bilder, jener flehenden Augen und bittenden Hände, ist inmitten des rasenden Wahrnehmungsverbrauchs gegenwärtiger Medienwelten nicht mehr denkbar. Wenn man heute hilft, dann per Scheck und in absentia. Der Habitus des Schenkens erscheint uns als antiquiertes Ritual. Jean Starobinski hat diesen uralten humanen Bild- und Wertverlust in einzigartiger Filigranarbeit nachgezeichnet. Die Ambivalenz sozialer Gesten.

Aus dem Französischen von Horst Günther; S. Fischer Verlag, FrankfurtM.