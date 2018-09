Sturm, Stärke acht bis neun, Regenböen, steiler Seegang, Wellenhöhe sechs bis acht Meter, „schwere See“ mithin, das ist nichts Besonderes auf dem Meere und taugt nicht zum Schicksalsgewisper. Der See jedenfalls läßt sich die Schuld am Untergang des Fährschiffes Estonia gewiß nicht zuschieben. Also stellt sich die übliche Frage nach dem „menschlichen Versagen“. Wer ist schuld an dieser Schiffskatastrophe auf der Ostsee, die mit fast tausend Toten nahezu Titanic-Ausmaß hat?

Männer der Besatzung und der Kapitän, verantwortlich für jeden und alles? Auch der Reederei-Inspektor, womöglich schon die Konstrukteure und Ingenieure auf den Werften? Und nicht zuletzt die gesetzlichen Kontrolleure von Schiffbau und Schiffahrt, regional, national, international? Oder wieder einmal keiner? Ein Gericht, das sich aus Fachleuten zusammensetzt, ähnlich dem deutschen Seeamt, und Ausschüsse von Politikern werden versuchen, das nächtliche Geschehen weit vor der Küste Finnlands zu erhellen. Doch welchen Urteilsspruch sie auch finden werden – hinter den Verhandlungen, Aussagen, Aktenwälzereien erhebt sich eine andere, größere Frage als jene nach konkreter Schuld und Mitschuld einzelner Leute: Was ist schuld? Und darauf gibt es schon seit langem Antwort mit einem Bündel von Begründungen.

Die alte Profitregel der Schiffahrt, „time is money“, ist zwar vom Luftverkehr ein bißchen korrigiert worden, gilt aber wie eh und je. Als die Finnlandfähre zwischen Travemünde und Helsinki in Dienst gestellt war, wurden die Segler in der Ostsee mit einem Merkblatt gewarnt: Vorsicht vor diesem Turbo-Schiff. Zum Zeitdruck im Konkurrenzkampf gesellt sich ein immer stärkerer Rationalisierungszwang. Zur mechanischen trat die elektronische Technisierung. Radar, Funknavigation, elektronische Überwachung des Schiffsinneren ... alles notwendig, alles gut, alles richtig. Doch der Mensch auf See hinkt solchem Fortschritt offensichtlich hinterher.

Auch wenn das, was man die „Romantik“ nennen mag, nur noch Memoirenpapier alter Fahrensleute ist, weithin verschwunden ist ebenso, was man als „Seemannstugend“ beschwören darf: die wortwörtliche Wachsamkeit und der Sinn für peinliche Ordnung – und eben jener Instinkt für Gefahren, der allenthalben auch an Land im Vertrauen auf automatische Sicherheit, wie sie Chips und Monitore versprechen, eingeschläfert ist. Der Computer mag tipptopp funktionieren; die Schraube aber, die etwa an der Klappe eines rollon-roll-off-Fährschiffs rostet, bis sie bricht, kann schon die halbe Katastrophe sein.

Gewiß, die Mehrzahl der Seeleute leistet ihren Job, so gut es geht, oft gering geachtet, schlecht bezahlt, so daß auf manchen Schiffen die Mannschaft aus Unterprivilegierten der verschiedensten Nationen zusammengewürfelt ist. Die „Luschigkeit“ auf See jedoch ist nicht zu übersehen. Aus dem Hamburger Hafen war kürzlich zu vernehmen, daß mehr als ein Drittel der dort festmachenden Schiffe Mängel aufweist, die streng genommen ein Auslaufverbot erforderten. Anderswo ist das nicht anders. Solange aber nicht gerade eine Katastrophe droht, ob menschlich, ökonomisch, ökologisch, läßt man den konkurrenzwirtschaftlichen Erwägungen den Vorrang.

Nicht die See, die Sorglosigkeit, gepaart mit Leichtsinn, der aus der Unlust frustrierter Seeleute keimt, ist schuld – und dagegen hilft vor allem eine von wirtschaftlichen Einflüssen absolut unabhängige Aufsicht, für die jene einzig unumstößliche Regel der Seefahrt gilt: „Safety first“. So ist das nun einmal: Auf See hat Pedanterie zu herrschen. Alexander Rost