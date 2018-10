Inhalt Seite 1 — Erleuchtung eines Optikers Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zugegeben, der deutsche Titel klingt eher nüchtern: "Die gemeinsame Geschichte von Licht und Bewußtsein" hört sich mehr nach wissenschaftlicher Vorlesung als nach spannender Lektüre an. Doch der erste Eindruck täuscht. Da hat ein Wissenschaftler beim Schreiben einmal alle Scheuklappen abgelegt und das Kunststück vollbracht, lyrische Passagen mit spirituellen Gedanken und alles zusammen mit den modernen Erkenntnissen der Quantenoptik zu verknüpfen.

Das Ergebnis liest sich ebenso überraschend wie fesselnd "Am 9. Dezember 1958 und am 1. Januar 1959 wurden einem blinden Engländer im Alter von fünfzig Jahren Hornhauttransplantate eingepflanzt. Zum erstenmal seit seinem zehnten Lebensjahr konnte er wieder uneingeschränkten Gebrauch von seinen Augen machen. Was sah er?" Mit diesem Beispiel ist Arthur Zajonc, Experte für Quantenoptik, schon im ersten Kapitel mitten in seinem Thema. Denn zum Sehen, so lautet seine zentrale These, gehöre mehr als nur die Wahrnehmung des äußeren Lichts.

Der operierte "Patient S B etwa konnte kaum etwas erkennen, auch wenn seine Augen rein physisch wieder funktionierten. Seinen Arzt nahm er als verschwommenen "Fleck" wahr, und das Sehenlernen fiel ihm ausgesprochen schwer. Der "Geheilte", der früher als Blinder selbstbewußt und fröhlich war, starb zwei Jahre nach seiner Augenoperation tief enttäuscht. Auch die (Leidens )Geschichten anderer "geheilter" Blinder und Beispiele aus der Biologie belegen, daß das Sehen richtiggehend gelernt werden muß oft unter enormen Schwierigkeiten.

Das Sehvermögen, so meint der Physiker Zajonc, sei auf eine Art "inneres Licht" angewiesen, "welches das vertraute Außenlicht ergänzt und die rohen Sinnesdaten in bedeutungsvolle Wahrnehmung verwandelt". Diese Vorstellung ist nicht neu. Früheren Kulturen war eine solche Verbindung zwischen äußeren Phänomenen und menschlichem Bewußtsein wohlvertraut. Von den Ägyptern über die Antike bis hin zu den Manichäern, die einer "Religion des Lichts" folgten, beschreibt Zajonc, wie andere Kulturen die Geschichte des Lichtes schrieben. Denn: "In der Art, wie eine Kultur diese Geschichte erzählt, offenbart sie ebensoviel über sich selbst - über das Licht im Bewußtsein der Menschen, die sie schaffen - wie über das Licht der Natur "

Für einen Quantenoptiker sind dies freilich ungewöhnliche Gedanken. Welcher moderne Naturwissenschaftler denkt so weit über seine Laborapparaturen und theoretischen Berechnungen hinaus? Professor Zajonc, der zur Zeit am Amherst College in Massachusetts lehrt, wagt sich allerdings noch weiter: "Während der letzten drei Jahrhunderte hat man die künstlerischen und religiösen Aspekte des Lichts streng von seiner wissenschaftlichen Untersuchung getrennt. Ich glaube, es ist an der Zeit, sie wieder zu berücksichtigen, damit wir ein vollständigeres Bild vom Licht gewinnen, als es eine einzelne Disziplin zu liefern vermag", schreibt er in einer programmatischen Einführung.

Kann das gutgehen, fragt man sich, die verkrampften Bemühungen anderer Autoren vor Augen. Schließlich wird Ganzheitlichkeit zur Zeit ebensooft postuliert wie selten eingelöst. Doch Zajonc verliert sich nicht, wie viele andere, in vagen Spekulationen. Vom ersten Kapitel an bemüht er sich um eine klare, nüchterne Beschreibung, belegt seine Textstellen mit Quellenangaben und verquickt souverän Zitate von Vergil mit einer exakten physikalischen Erklärung. Sein Schlüsselerlebnis hatte Arthur Zajonc im Jahre 1974. Der damalige Student war auf Empfehlung seines Professors von Amerika nach England gekommen, um bei dem Farbexperten Michael Wilson zu arbeiten und zu lernen "Von dem Augenblick an, da wir auf Wilsons Grundstück fuhren, wußte ich, daß meine Einführung in die Welt der Farben ganz anders verlaufen würde als die Physikkurse an der Universität von Ann Arbor in Michigan Denn Professor Wilson war nicht nur ein renommierter Farbtheoretiker, er hatte mit einigen Freunden auch ein Heim für behinderte Kinder gegründet, Und neben seinen wissenschaftlichen Arbeiten versuchte Wilson im Kinderheim Sunfield, mit Farben neue Therapieformen zu entwickeln. Im "Farbraum" oder in einem mit Wasser gefüllten "Farbtherapiebecken" lernten nicht nur die behinderten Kinder ein neues Körpergefühl kennen; auch Arthur Zajonc erfuhr überrascht die Wirkungen von Blau, Rot oder Gelb auf die eigene Psyche "Die Umgebung von Sunfield verleitete mich, eine andere Haltung gegenüber meiner wissenschaftlichen Arbeit einzunehmen, eine Haltung, die beizubehalten ich mich seither bemüht habe", bekennt er.

Es überrascht nicht, daß diese Haltung von Goethes Farbenlehre und Rudolf Steiners Lichtmetaphysik beeinflußt wurde. Arthur Zajonc beschreibt auch deren Ideen und macht aus seiner Sympathie für ihre unorthodoxe Sicht der Naturphänomene keinen Hehl. Doch trotz gelegentlicher geistiger Höhenflüge verliert er darüber nicht seinen objektiven Blick. Denn der Wissenschaftler Zajonc folgt der Devise: "Die Wahrheit wohnt in vielen Häusern Goethes Experimente werden in seinem Buch ebenso sachlich beschrieben wie die physikalischen Lichttheorien, die im 20. Jahrhundert das Weltbild umkrempelten. Schließlich waren es die unerklärlichen Eigenschaften des Lichtes, die Max Planck zur Quanten- und Albert Einstein zur Relativitätstheorie führten. Von den einfachsten Beugungsversuchen über die verwirrenden Interferenzphänomene bis hin zu jenem berühmten "EPR Paradoxon", mit dem Einstein die Quantentheorie widerlegen wollte, finden sich all diese Stationen physikalischer Erkenntnis in Zajoncs Buch wieder. Und wer da meint, die Natur des Lichtes schon verstanden zu haben, dem wird ein Zitat Albert Einsteins ans Herz gelegt: "Fünfzig Jahre intensiven Nachdenkens haben mich der Antwort auf die Frage Was sind Lichtquanten? nicht näher gebracht. Natürlich bildet sich heute jeder Wicht ein, er wisse die Antwort. Doch da täuscht er sich "