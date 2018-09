Sie erinnern sich! Einer war bereit, seine Lederjackenhaut unter Preis zu verscherbeln. Nur reinlassen sollten sie den Rocker in das Arbeiter und Bauern Paradies. Einmal wenigstens. Und darm vielleicht immer öfter. Andere - wer möchte das noch wahrhaben? - wollten für immer kommen. Sie meldeten sich aus Bad Homburg, aus Lünen, aus Wuppertal, aus WestBerlin. Wie der Herr Lindenberg, so machten auch die Namenlosen ihr Begehren am besten per Brief bekannt. Am allerbesten, indem sie ihre Post an den ersten Mann im Staate, den Ersten Sekretär der SED, den Vorsitzenden des Staatsrates, des Nationalen Verteidigungsrates , adressierten. Eine wahrlich er lesene Auswahl ist nun unter dem Titel "Teurer Genösse! Briefe an Erich Honecker" erschienen.

Die Anreden sind vielfältig. Eindeutig sind die Annäherungen an die Macht eines Mannes, die bestätigt und bestärkt, gefordert und herausgefordert wird. Die Annäherungen reichen von der Anbiederung, der Ablehnung bis zum Angriff. Wunderts irgendwen, daß die Anbiederungen auf der Seite der Prominenten, vor allem der Politiker, überwiegen? Ob beim Lesen der Bekundungen von Jassir Arafat bis Berthold Beitz nur Spott und Schadenfreude hochkommen? Ob es genügt, mit geringschätzigem Lächeln auf den Lippen, zur Kenntnis zu nehmen, daß der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland am 8. Januar 1985 seinem Gegenpart in der DDR einen Briefband zur Lektüre schickte?

Die Korrespondenzen an Honi sind keine zeitgeschichtlichen Kuriositäten, die Kalamitäten der Zeitgeschichte offenbaren. Die ausgewählten Texte sind auch nicht aufgelegt, um Persönlichkeiten zu diskreditieren und zu denunzieren - obwohl es dazu kommen kann. Die Publikation ist da, um deutlich zu machen, wie und was die DDR in der zweiten Hälfte ihrer Existenz war. Aus Kenntnis - und somit konsequent - hielten sich die Herausgeber an die Tatsache, daß E H täglich Tausende Briefe bekam. Die hießen Eingaben und waren an den Staatsrat gerichtet. Aus dem riesigen Fundus wurde mit Geschick manches bemerkenswerte wie bezeichnende Schriftstück gefischt. Von Einzelpersonen und "Kollektiven" verfaßt, machen sie, in der Summe, die Substanz der Sammlung aus. Wenn es so ist, daß Menschen ihre beste, weil ehrlichste Biographie in Briefen schreiben, dann sind die Post Wurf Sendungen an Erich Honecker - verdammt noch eins! - beste DDR Geschichte. So viel Direktheit, so viel Dringlichkeit, so viel Deutlichkeit sind selten. Zumal in Publikationen, die die Wahrheit und nichts als die Wahrheit über die DDR verbreiten wollen. Man wird sich die Augen reiben müssen: lachend, weinend! Ein Prosit auf die ausgeschütteten Postsäcke aus dem Hause Honecker! Bernd Heimberger Herausgegeben von Monika Deutz Schroeder und Jochen Staadt; Transit Buchverlag, Berlin 1994; 157 S, 28 - DM